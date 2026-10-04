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Saniyelerle kurtuldu! Kamyonetin ok gibi saplandığı kaza kamerada

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#Trafik Kazası#Kamyonet Kazası#Kaza Kamerada
Saniyelerle kurtuldu Kamyonetin ok gibi saplandığı kaza kamerada
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2026 09:28

Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, yol kenarındaki otomobile çarptı. Tam o sırada aracın kapısını açıp binmeye çalışan kadının ölümden döndüğü dehşet anları saniye saniye kameralara kaydedildi.

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Kaza, Defne ilçesi Tavla Mahallesi Antakya-Samandağ çevre yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki kamyonet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarında park halindeki otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Saniyelerle kurtuldu Kamyonetin ok gibi saplandığı kaza kamerada

Kamyonetin, park halindeki otomobile ok gibi saplandığı ve kadının otomobile binmek için kapıyı açtığı esnada ezilmekten son anda kurtulması kameraya yansıdı.

Saniyelerle kurtuldu Kamyonetin ok gibi saplandığı kaza kamerada

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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#Trafik Kazası#Kamyonet Kazası#Kaza Kamerada

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