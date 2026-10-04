Saniyelerle kurtuldu! Kamyonetin ok gibi saplandığı kaza kamerada

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Kaza, Defne ilçesi Tavla Mahallesi Antakya-Samandağ çevre yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki kamyonet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarında park halindeki otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kamyonetin, park halindeki otomobile ok gibi saplandığı ve kadının otomobile binmek için kapıyı açtığı esnada ezilmekten son anda kurtulması kameraya yansıdı.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.