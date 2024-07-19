Sanıklar konuştukça insanlık da çöktü... Özlem Bayraktar Apartmanı 29 kişiye mezar olmuştu

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KAHRAMANMARAŞ’ın Türkoğlu ilçesinde bulunan Özlem Bayraktar Apartmanı, 6 Şubat 2023’te meydana gelen ilk depremde yıkılmıştı. 29 kişi hayatını kaybetmişti, 13 kişi de yaralanmıştı. Savcı; tutuklu olan müteahhit Kadir Atmaca’nın yanı sıra statik proje müellifi Hikmet Doğanay (36), şantiye şefi Beyza Aygün Bağdatlı, yapı denetim şirketi yetkilileri Hakan Çirişoğlu (35), Mehmet Kara (73), Mehmet Numan Aydoğan (40) ve Nevzat Bol (64) hakkında ‘bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma’ suçun-dan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açmıştı.

İLK TECRÜBESİNİ BURADA KAZANMIŞ

Davanın ilk duruşması dün görüldü. Şantiye şefi Beyza Aygün Bağdatlı, mimar olduğunu ve 2017’de mezun olduktan sonra yaptığı iş başvurularının tecrübesiz olmasından dolayı reddedildiğini söyledi. Daha sonra bir arkadaşının vasıtasıyla müteahhit Kadir Atmaca ile tanıştığını belirten Bağdatlı, şöyle konuştu:

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“Kendisi bana yeni inşaatında şantiye şefine ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben de yeni mezun olduğumu, iş tecrübemin olmadığını, mimar olduğum için kaba inşaat konusuna hâkim olmadığımı söyledim. Kendisi, ‘Burası sana staj gibi olur, tecrübe kazanırsın, şantiye şefi olarak da bize eşlik edersin’ dedi. Normalde şantiye şefinin de sigortasının yapılıp maaş ödenmesi gerekir. Fakat Kadir Bey ile anlaşma şeklimiz her ne kadar gerçekte şantiye şefi olsa da gerçekte bir stajyer gibiydi. Bu sebeple herhangi bir sigortam yapılmadı ve maaşlı bir çalışan olmadım. Kahramanmaraş’tan geldiğim için 2-3 ayda bir yol ve yemek masrafımı karşılayabilecek kadar toplu harçlık verdiği oluyordu. Zaten buna itirazım da olmadı; çünkü şantiye şefliği yapabilecek tecrübem yoktu. İlk iş tecrübemi kazanabildiğim bir şantiye bulmuştum. Bu yüzden kendimi şanslı hissediyordum. Bu süreçte bir kontrol merci değil, sahada iş organizasyonunu ve iş güvenliğini yönlendiren teknik bir personel mahiyetinde çalıştım.”

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‘İŞİ ÖĞRENSİN DİYE YARDIMCI OLDUK’

Müteahhit Kadir Atmaca ise savunmasında özetle şöyle konuştu:

“Yapı denetim belgelerinde şantiye şefi olarak imzayı ben attım ancak şantiye şefi olarak Beyza Aygün Bağdatlı ile anlaşmıştım. Aile şirketiydik, kendisine harçlık verdim. Sigorta yapmadık. Yeni mezundu, stajyer gibiydi. İşi öğrensin diye yardımcı olduk, bize de şantiye şefi gerekliydi. Binayı yönetmelik şartlarına uygun olarak yaptım. Üzerime atılı bulunan malzeme kalitesizliği suçlamasını, bina yapım aşamasında alınan laboratuvarlardan görüleceği üzere kaliteli malzeme kullanılmıştır. Masumum, suçsuzum ve mağdurum. O nedenle tutuksuz yargılanmamı ve tahliyemi istiyorum.”

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‘ADIMA SAHTE İMZA ATILDIĞINI TESPİT ETTİM’

Yapı denetim şirketi yetkililerinden inşaat mühendisi Hakan Çirişoğlu da “Depremden yaklaşık 2 ay önce gibi buraya görevlen-dirildim. Zaten görevlendirildiğimde yapı tamamlanmıştı. Yapıya müdahale edebileceğim herhangi bir şey yoktu” dedi. Tutuksuz sanıklardan Nevzat Bol, “Dava dosyasında bulunan betonarme uygulama projesi kapağındaki ve proje kontrol formundaki imza-lar, bana ait değildir” diye konuştu. Mehmet Kara da “Bu binadan dava açılınca haberdar oldum. Daha önce de bu binada hiç görev almadım, imza atmadım. Bu inşaat yapılırken adıma sahte imzanın atıldığını tespit ettim” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, Kadir Atmaca’nın tutukluluk haline devamına, Mehmet Kara ve Nevzat Bol’dan imza örnekleri alınarak dosyadaki belgelerde yer alan imzalar ile karşılaştırılması için Adli Tıp’a gönderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

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BU BİNA YENİYDİ, KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YAPILMIŞTI

- Binada anne ve babasını kaybeden Osman Nadir Akıllı, duruşma sonrası “Kendim ve 4 kardeşim, 8 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkarıldık. 7 katlı bina, depremin ilk saniyelerinde yıkıldı. Yeni bir binaydı ve kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapıldı. İşin ilginç tarafı, bizim binanın şantiye şefi okuldan yeni mezun olmuş ve herhangi bir iş tecrübesi olmayan, mimar olduğunu, inşaatın yapım işlerinden anlamadığını, bizim binamızın kendisi için adeta bir staj yeri gibi olduğunu mahkemede belirtti. Adalete güveniyoruz. Suçluların adalet karşısında hak ettiği cezayı alacağına inanıyoruz” dedi.