Sanık hemşireden o sözlerine kan donduran yorum: ‘Evet, çocuğu öldür çirkin bir cümle...’

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İstanbul’da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen ‘yenidoğan çetesi’nin yargılandığı davanın duruşmasına Bakırköy 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce 500 kişilik konferans salonunda devam edildi. İkinci günde de duruşa salonunda güvenliği sağlamak amacıyla çok sayıda polis ve çevik kuvvet polisi yer aldı. Duruşmaya örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen Dr. Fırat Sarı’nın da aralarında bulunduğu 8’i kadın 22 tutuklu sanık, 19 tutuksuz sanık ve tarafların avukatları katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar da bulundukları şehirlerdeki adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. İddianamede yer alan bebekleri ölen 5 müşteki aile ise duruşmaya katılmadı. Davanın ilk gününün aksine 2’nci gün yoğun bir kalabalık yoktu. Duruşmayı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile doktor eşi Sare Davutoğlu da izledi.

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Hemşire Mehtap Sayar

BEBEK BAŞINA 5 BİN LİRA

Tutuklu sanık hemşire Hasan Basri Gök savunmasında, “Savcılıkta gerekli olan şeyleri söyledim. Tekrar aynı şeyleri söylemeye gerek yok. Reyap Hastanesi, Duygu Hastanelerinde çalıştım. Fırat Sarı’nın 1 sene kadar hemşiresiydim. Son 6 ayda epikrize yardım ettim. Bebek sevklerini Fırat Sarı ile 3 kişi yapıyordu. Bebeklerin kimini tıp merkezinden kimini 112’den kimini de tanıdık doktorlardan alıyorduk” dedi. Mahkeme başkanının “Aileyi nasıl ikna ediyordunuz?” sorusuna Hasan Basri Gök, “Aileye de ‘112 ile uğraşmayalım sizi bekletir. Bu hastaneye gidelim yer bulduk’ diyorlardı. Gözümle gördüğüm bir şey yok ama kimse hayrına bir şey yapmıyordu. Bebek başına 5 bin lira alıyordu” yanıtını verdi.

‘BÜTÜN ÖZEL HASTANELERDE DÖNEN BİR ŞEY’

Bir bebeğin ailesinden para alınmasına ilişkin tapeleri sorulan Gök, “Bu bebek tıp merkezinde doğdu. Hastaneye sevki yapıldı. Aileden 38 bin ya da 40 bin lira aldık. 25 bin lira hastaneye verdik. Geri kalan parayı Fırat Sarı aldı. Doğukan ve bana sadece yemek parası verdi. Bu bütün özel hastanelerde dönen bir şey. SGK’dan para almak için normalden uzun yatırıyorlardı hastaları. Dolapta fazla olan ilaçlardan 3-4 kez sattık. Doğukan Taşçı ile 30-40 bin TL kazandık totalde” dedi.

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Sanık Gök’ün mahkeme başkanının iddianameye giren ve kan donduran o konuşmayı sorması üzerine verdiği yanıt herkesi şok etti. Mahkeme başkanı, Gök’e “Mehtap’la (hemşire) bir konuşman var. ‘Mehtap çocuğu öldür, 50 satürasyonlu bebek mi olur?’ diyorsun, Mehtap da sana ‘Öldüreceğim de öldürsem de dert’ diyor. Nedir bu konuşma?” sorusunu yöneltti. Gök, “Sadece görüşümü belli ettim. Evet çirkin bir cümle. Bebeği görmedim. 50 satürasyonlu demek bebeğin sürekli kalbinin durup yeniden canlanması demek” diye konuştu. Mahkeme başkanının, “Normalde böyle hemen bırakır mısınız bebeğe müdahaleyi” sorusunu ise Gök, “Normalde böbrekler ve ciğerler iflas edince bırakılır” yanıt verdi. Ölen siyahi bebek ile ilgili telefon konuşması sorulan Gök, “Öldüğünü fark etmemişler. Zamanında baksalar bebek yaşıyor olurdu” dedi.

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Duruşmanın 2 gününde toplam 6 sanık ifade vermiş oldu. Duruşmaya bugün devam edilecek.

‘CİMER’E BEN ŞİKÂYET ETTİM’

- BEBEK yoğun bakım hemşiresi olan tutuklu sanık Deniz Korkmaz da savunmasında “Hakkımdaki suçlamaların hiçbiri somut delile dayanmamaktadır. Ayrıca işin komik tarafı da şudur ki bu davanın başında CİMER şikâyetini ben yaptım. Şu an davanın tutuklusu da benim” dedi.

Mahkeme başkanı sanığın telefon dinleme kayıtlarında başka bir sanığa söylediği, “Devleti soymak milleti soymaktan şereflidir” sözünü sordu. Korkmaz ise şunları söyledi:

KURTLAR VADİSİ REPLİĞİ

“Kurtlar Vadisi’nde bir replik vardı. Onu kullandım. Hastane yönetimleri yoğun bakımlara ciro artsın diye sürekli baskı yapıyordu. Burada hata hastanın eşya gibi görünmesindendir. Rahat para kazanmaya çalıştıkları için bunlar oldu. Hiçbir hastanın canına karşı kasti bir eylemde bulunmadım. Bu konuda vicdanım rahattır.”

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Örgüt lideri doktor Fırat Sarı’nın avukatının “Fırat Sarı’nın terör örgütünden ceza aldığını nereden öğrendin?” diye sorması üzerine Deniz Korkmaz, “Ben şikâyet dikkat çeksin diye yaptım. Başarılı olduğumu da düşünüyorum” diye yanıt verdi.

Sarı’nın avukatı bunun üzerine mahkemeye, “Bu bilgiyi yaydığı için kendisinden şikâyetçi olunmasını talep ediyoruz” dedi.

Hasan Basri Gök

SAVCININ ŞÜPHESİ: SAĞLIKLI BEBEKLER ENTÜBE Mİ EDİLDİ

Mahkeme başkanının ardından duruşma savcısı da sanık Hasan Basri Gök’e soru sordu. Savcı, “Bir doktorun bebekleri yenidoğana yatırmadığından şikâyet ediyorsunuz ve sen karşı tarafa diyorsun ki ‘Sana bir ... isimli bir ilaç getireceğim. Onu azar azar bebeklere ver.’ Benim bildiğim kadarıyla bu ilaç bebeklere verildiğinde bebeklerin entübe edilmesine yol açıyor. Sağlıklı bebekleri entübe ettiniz mi hiç?” diye sordu. Sanık Gök ise “Saçma bir muhabbet” demekle yetindi. Cevabın üzerine savcı, “Vermeyeceğin ilacı neden götürüyorsun. İlaç adını söylüyorsun. Nasıl yapacağını söylüyorsun. Çok da saçma sohbet gibi gelmedi bana. Siz sağlıklı bebekleri ilaç verip entübe mi ediyordunuz?” dedi. Gök ise “Hayır onu bizde kimse yapmaz” diye yanıt verdi. (Elif ALTIN/İSTANBUL)

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EŞOFMANLI İTİRAFLAR

Sanıklar duruşma salonuna alınırken Fırat Sarı ve İlker Gönen salona ilk giren gruptaydı. Fırat Sarı salona girdiğinde önce avukatıyla göz göze geldi ve baş - göz işaretiyle selamlaştı. Elleri önden kelepçeliydi. Sanık sandalyesine oturduktan sonra kelepçeleri çıkarıldı. İlker Gönen de onun yanına oturdu. Bazı sanık yakınları ve mağdurlar da duruşmaya gelerek izleyici bölümünde birbirine yakın halde oturdular. Arka sıralardaki sanıklar dönüp bir süre izleyici tarafına baktılar. Duruşma yoklamayla başladı. Hangi sanıklar, hangi avukatlar varsa kayda geçirildi.

GERGİNLİKLER OLMADI

Fırat Sarı yine sakin, durgundu. İlk güne göre duruşma salonu kısmen boş kaldı. Müdahil avukatlara ayrılan sandalyeler de izleyici bölümündeki sıralar da seyrekti. Girişte de o kadar kalabalık yoktu. Mahkeme heyeti de rahattı. İlk gündeki gibi gerginlikler olmadı. SGK ve Sağlık Bakanlığı’nın avukatları da duruşmaya katıldı. Stajyer hâkim ve savcılar duruşmayı izledi.

GÖK, ÇARKI DETAYLI ANLATTI

Çapraz sorguya alınan Hasan Basri Gök kürsüye çıkınca önce konuşmak istemedi. Bıkkın ve bezgin bir hali vardı. Konuşmak istemiyordu. “Emniyet ve savcılıkta her şeyi anlatmıştım” dedi. Üzerinde bir polar ve alt eşofman vardı. Elleri arkasında konuşurken hâkim uyardı. Kısa cümlelerle teknik detaylar verdi. “Bilmiyorum, hatırlamıyorum” ifadelerini çok nadir kullandı. Anlattıkları bazı sanık avukatlarını rahatsız etti. Anlattıklarına itiraz ettiler, karşı sorular sordular. Fırat Sarı da bu sırada dikkatlice eski şoförünün itiraflarını dinledi. Gök, Sarı’nın kurduğu çarkı, bu çarkın içinde kendisinin ve diğer bazı sanıkların yerini ve rolünü detaylıca anlattı. (Musa KESLER)