Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çatışmalar diyalog ve diplomasi ile çözülmeli

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Öncelikle Nepal'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen doğal felaket nedeniyle vatandaşlarını kaybeden ülkelere taziyelerimi bildiriyorum.

Zirvenin düzenlenmesinde emeği geçenlere şükranlarımı iletiyorum.

Bugünkü buluşmamızda çok kutuplu uluslararası sisteme katkıları ele alacak olmamızı kıymetli buluyorum. Yaklaşık 3,5 milyar insanı ve 35 trilyon dolarlık yurt içi hasılayı temsil eden Şanghay İşbirliği Teşkilatı, son 25 yılda çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir.

"TÜM DÜNYADA BARIŞ, HUZUR VE İSTİKRAR İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi için sorumluluk alıyor, tüm dünyada barış, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz.

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Teşkilatın sadece barış ve istikrarın temininde değil, güvenli ulaştırma koridorunun tesisi, enerji arzı güvenliğinde de rol oynayacağını düşünüyoruz.

Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şanghay İşbirliği Teşkilatı her alanda iş birliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız.

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü Haberi görüntüle

İklim değişikliği, düzensiz göç, terörizm gibi meseleler birçok ülke için tehdit teşkil etmektedir.

İklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadelede üzerimize düşeni yapmayı hedefliyoruz. 11-12 Kasım'da Antalya'da COP31 Zirvesine ev sahipliği yapacağız.

Sözlerime son verirken, teşkilatımızın çok kutuplu bir dünyanın inşa edilmesinde önemli rol üstleneceğini vurguluyorum.

Toplantılarımızın bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

"İSRAİL'İN SALDIRGAN POLİTİKASININ BEDELİNİ TÜM BÖLGE ÖDÜYOR"

Mekke Savuma İttifakı, bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde, bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır.

İsrail'in saldırıları nedeniyle 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemekte."