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Sandıktan çıkan demokrasi şöleni

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#14 Mayıs#Sandık#Demokrasi
Sandıktan çıkan demokrasi şöleni
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2023 07:00

14 Mayıs seçimleri, siyaset arenasında yaşanan tüm gerginliklere karşın olaysız sona erdi. Seçmenler, oy verdikleri partilerin genel merkezleri önünde coşkuyla sandıktan çıkacak sonuçları bekledi.

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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için Türkiye önceki gün sandığa gitti. 60 milyon 697 bin 843 seçmenin oy kullandığı seçim süreci, olaysız sonuçlandı. 81 ilde sabah 08.00’da başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından da heyecanlı bekleyiş başladı. Sandık görevlileri, oy çuvallarını teslim etmek için ilçe ve il seçim kurulları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. YSK Başkanı Ahmet Yener, yayın yasaklarının 18.30 itibarıyla kaldırıldığını duyurdu.

Sandıktan çıkan demokrasi şöleni

Seçim, yurt genelinde olaysız gerçekleşti. Vatandaşlar da sandıktan çıkan sonuçları coşkuyla bekledi.

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HALAYLAR VE ŞARKILARLA

Ardından da milyonlarca seçmen televizyon karşısında ya da parti teşkilatları önlerinde oy sayım işlemini takip etmeye başladı. Sandık yarışı nefes nefese sürerken vatandaşlar da kutlamalara başladı. AK Parti Genel Merkezi ile CHP Genel Merkezi önünde erken saatlerden itibaren yoğunluk oluştu. Kimi davul zurna eşliğinde halay çekerken, kimi de şarkılar eşliğinde eğlendi. İlk verilerin gece yarısından sonra netleşmesiyle birlikte de AK Parti Genel Merkezi önü ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Kısıklı’daki konutu önünde büyük kalabalık toplandı. Erdoğan’ın balkon konuşmasını yaptığı Ankara’ya gitmek için konutundan çıktığı anda ise, partililer büyük coşku yaşadı. Oyların sayımı sürerken Erdoğan’ın Genel Merkez’de yaptığı balkon konuşmasının ardından da seçmenler ellerinde, parti ve Türk bayraklarıyla sevinç gösterileri yaptı.

Sandıktan çıkan demokrasi şöleni

Çok sayıda vatandaş, sandıkların kapanmasıyla birlikte parti teşkilatlarının önlerine giderek, oy verdikleri adaylara desteklerini sürdürdü.

SIRA İKİNCİ TURDA

Millet İttifakı’nı oluşturan CHP ve diğer partilerin teşkilatları önlerinde toplanan seçmenler de sabah saatlerine kadar sandıkların tamamının açılmasını bekledi. Böylelikle ikinci tura kalan 14 Mayıs cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu olaysız tamamlanmış oldu.

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#14 Mayıs#Sandık#Demokrasi

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