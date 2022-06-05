Sandıktan 100 yıllık örtü çıktı

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Anadolu’nun yok olmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatları ve organik kumaşlarını dünyaya tanıtmak için hazırlanacak Türkiye Dokuma Atlası projesi için yola çıkan modacı Dilek Hanif, Bursa’dan Erzurum’a, Konya’dan Gaziantep’e 20 il gezdi. Dokumadan iğne oyasına, ipekten ketene onlarca farklı üründen tasarımlar hazırladı.





Dilek Hanif’in sandıklarda bulduğu gizli hazinelerden biri de Bolu’nun Göynük ilçesinde kadınların yüzyıllarca başlarını süsleyen ve son dönemde unutulan tokalı örtmeydi. Tokalı örtmeyi kendi tasarımıyla günümüze yorumlayan Dilek Hanif, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı bünyesinde bölgenin kalkınma stratejilerini hazırlayan Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Göynük Belediyesi, İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi’yle işbirliği yaparak yeniden hayata dönmesini sağladı. Proje, zaman içinde talep olmadığı ve para kazanamadıkları için bu işten ellerini çeken Göynüklü kadınları yeniden evlerindeki dokuma tezgâhlarının başına geçirdi.

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KAYMAKAM BAŞI ELTİ ÇATLATAN

Tokalı örtme kumaşları eskiden pamuk ipliği ve doğal boyayla dokunurken, şimdi renkli orlon iple dokunuyor. Göynük’te, tokalı örtmelerdeki motifler kullanım amacına ya da yapılış hikâyesine göre 40’a yakın isimle anılıyor. Kaymakam Başı’nı kadınlar resmi bir daireye giderken ya da köye devlet görevlileri geldiğinde bağlıyor. Elti Çatlatan’ın ise iki eltinin arasındaki birbirini çekememezlik nedeniyle ortaya çıktığı düşünülüyor. Bunların haricinde Kaynana Dili, Sadebaş, Kabak Çekirdeği ve Mezar Taşı gibi isimler de var. Kadınlar düğüne ya da eğlenceye giderken canlı renkler, cenazeye giderken ise mat renkli kumaşları kullanıyor.

ORGANİK KOLEKSİYON

Bugüne kadar tasarladığı koleksiyonlar arasında kendisini en çok doğal kumaşların heyecanlandırdığını söyleyen Dilek Hanif, “Pandemiden sonra sürdürülebilirlik ve doğaya zarar vermeme ön plana çıktı. Elde dokunan organik kumaşlar günümüzde çok değerli. Özel tasarlanan organik giysiler herkes tarafından çok beğenildi” dedi. Yurtdışına ihraç edilen özel koleksiyon ve iç pazara yönelik günlük koleksiyon çalışan Hanif, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Al Sani’nin projesi olarak açılacak dev mağazalar zinciri içinde kendisine ayrılan 35 metrekarelik yerde, hazır giyim ve özel üretim ürünler satışa sunacak.