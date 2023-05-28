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Sandıkta evlilik teklifi

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#Ankara#Sandık#Evlilik Teklifi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 11:42

Ankara'da Mehmet Emin Özbey (42), Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci turu için oy kullandığı okulda hazırladığı özel oy pusulası ve sandık eşliğinde Gizem Esin'e (35) evlilik teklif etti.

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Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanı Mehmet Emin Özbey ve kız arkadaşı Gizem Esin, Cumhurbaşkanı Secimi 2'nci turu için İncesu Şehit Sadettin Demir Anadolu Lisesi'nde oy kullandı. Oyunu kullandıktan sonra bahçede kız arkadaşını bekleyen Özbey, sürpriz evlenme teklifinde bulundu. Özbey, üzerinde kız arkadaşı ile birlikte çekildikleri fotoğraf bulunan 'Benimle evlenir misin' yazılı oy pusulası, 'evet' mührü ve mini seçim sandığı ile Gizem Esin'e evlenme teklif etti. Sürpriz teklif karşısında şaşıran Esin, gözyaşları içinde 'Evet' cevabını verdi. Esin, evet mührünü vurduğu pusulayı Özbey ile birlikte sandığa attı.

Sandıkta evlilik teklifi

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'BÖYLE BİR TEKLİFİ HİÇ BEKLEMİYORDUM'

Esin, çok mutlu olduğunu belirterek, "Hem bizim için hem de ülkemiz için bu seçim inşallah iyi olur. Böyle bir teklifi hiç beklemiyordum. Seçimden dolayı zaten heyecanlıydım, teklifi görünce daha da heyecanlandım. Çok mutluyum" dedi.

Sandıkta evlilik teklifi

Özbey ise "Ülkenin kaderi ile ilgili önemli bir seçim. Biz de kendi kaderimizi değiştirelim istedik. Biraz anti demokratik bir seçim oldu. Tek aday ve sadece evet mührü vardı. O oyunu verdi, şu anda iktidarım. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

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#Ankara#Sandık#Evlilik Teklifi

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