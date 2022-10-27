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‘Sandık yaklaştı panik başladı’

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#İYİ Parti#Meral Akşener#Eşref Fakıbaba
‘Sandık yaklaştı panik başladı’
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, “Sandık yaklaştıkça, AK Parti’yi, bir panik hâli almaya başladı. Son örneğini de AK Parti’nin bir grup başkanvekilinin ağzından çıkan ibretlik sözlerle gördük” dedi.

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Meral Akşener, dün partisinin Meclis grup konuşmasında özetle şunları söyledi: “Derinleşen yoksulluk, insanımızı içine çekmeye devam ediyor. Maaşlar kuşa dönmeye, cepler boşalmaya devam ediyor.Sandık yaklaştıkça, AK Parti’yi, bir panik hâli almaya başladı. Bu yüzden de kirli zihniyetlerini, apaçık ortaya döker oldular. Bunun son örneğini de AK Parti’nin bir grup başkanvekilinin ağzından çıkan ibretlik sözlerle gördük. Türkçe’de düşünemiyor musun? O senin kapasite problemin. Yazıklar olsun. 20 yıl boyunca, düşman bildikleri Cumhuriyetimizi; yıpratmak için çabalıyorlar. O düşünce setinin gayri milli bir düşünce seti olduğunu çok iyi biliyoruz.”

FAKIBABA’YA ROZET

- AK Parti’den İYİ Parti’ye geçen ve milletvekilliğinden istifa eden Eşref Fakıbaba’ya dün Akşener parti rozetini taktı. Fakıbaba “20 yıllık bir siyasetçi olarak samimiyetle söylüyorum. Siyasete ilk kez başlıyor gibi heyecanlı hissediyorum” dedi. Öte yandan dün Meclis Genel Kurulu’nda yapılan oylamayla istifası kabul edilen Eşref Fakıbaba’nın melletvekilliği sona erdi.

 

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#İYİ Parti#Meral Akşener#Eşref Fakıbaba

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