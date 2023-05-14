Sandık başında ‘toplu oy kullanımı’ kavgaları

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Akçakale ilçesine bağlı Kardeşler Mahallesi’nde toplu oy kullanmak istediği belirtilen grup, kendilerini uyaran CHP ve HDP’li sandık görevlilerine tehditte bulunarak tekme-tokat vurdu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



Gündaş Mahallesi’nde ise toplu oy kullanmak istediği belirtilen grup, kendilerine engel olmak isteyen İYİ Parti sandık kurulu üyesi Fettullah Işıkakdoğan’ın üzerine kaynar su döktü. Karın bölgesinde yanık oluşan Işıkakdoğan, Akçakale Devlet Hastanesi’nden rapor alarak şikayetçi oldu.

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Blok oy kullanılmasına karşı çıkan CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı'na bağlı İl Hukuk Komisyonu üyesi Ronahi Paydaş, kendilerinin de saldırıya uğradığını söyledi. Paydaş, sandık görevlilerinin tedaviye alındığını ve konuya ilişkin İlçe Seçim Kurulu’na suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.Oy kullanma işlemlerinin sürdüğü kentte çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüde, bir kişinin toplu şekilde oy pusulalarında Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a mühür vurulduğu görüldü. Görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı.

VALİLİK: toplu oy KULLANIMI SÖZ KONUSU DEĞİL



Şanlıurfa Valiliği, sosyal medyada paylaşılan ve Harran ilçesine bağlı Minare köyünde çekildiği öne sürülen toplu oy kullanım videosu üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından İlçe Seçim Kurulu ve siyasi parti temsilcileri ile söz konusu 1113 nolu sandığa gidildiği belirtilerek, "Harran ilçesi, Minare köyünde toplu oy kullanıldığı ve sandık kurulu üyelerinin darbedildiği iddialarına istinaden açıklama gereği duyulmuştur. Sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine, Minare köyündeki 1113 sayılı seçim sandığına İlçe Seçim Kurulu Başkanı ve siyasi parti temsilcileri ile gidilerek yapılan tahkikatta toplu oy kullanılmadığı ve sandık görevlilerinin darbedilmediği ekteki tutanakla tespit edilmiştir. Sosyal medyadan paylaşım yapan kişiler ile ilgili adli işlemler başlatılmıştır" denildi.