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Sandık başında görevli anneye kızından 'Anneler Günü' sürprizi

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#Bartın#Anneler Günü#Seçim
Sandık başında görevli anneye kızından Anneler Günü sürprizi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2023 12:31

Bartın’da sandık başında görevli Songül Uçar’a (42), kızı Neslihan Uçar(19) 'Anneler Günü'nü kutlamak için çiçek getirerek, sürpriz yaptı. Anne Songül Uçar, “Çok şaşırdım böyle bir şey beklemiyordum” dedi. Yürüme engelli Pembe Ünal’ı (73), da oğlu Nuri Ünal oy kullanmak için tekerlekli sandalyeyle okula getirdi.

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Bartın il genelinde 578 sandıkta 155 bin 742 seçmen, 311 okulda sabah saatlerinde oylarını kullanmaya başladı. 3 bin 700 seçmenin oy kullandığı Çaydüzü İlkokulunda 1029 nolu sandıkta görevli Songül Uçar’a kızı Neslihan Uçar 'Anneler Günü'nde sürpriz yaparak, çiçek hediye etti.

Şaşkın olduğunu söyleyen Anne Songül Uçar, “Bugün sandıkta görevliydim, böyle bir sürpriz beklemiyordum. Çok teşekkür ederim” dedi. Neslihan Uçar da, “Annem bunu hak ediyor ve bugün Anneler Günü onu her zaman yanındayız bugün de yanında olalım dedik ve bu sürprizi yaptık” dedi. Çiçeğini alan anne Uçar, daha sonra görevine devam etti.

Sandık başında görevli anneye kızından Anneler Günü sürprizi

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TEKERLEKLİ SANDALYEDE OĞLU İLE OY KULLANMAYA GELDİ

Çaydüzü Mahallesi'nde oturan yürüme engelli Pembe Ünal’ı (73), Çaydüzü ilkokuluna tekerlekli sandalyede oğlu Nuri Ünal getirdi. 5 çocuk ve 5 torunu olan Pembe Ünal, okuldaki 1026 nolu sandıkta oyunu kullanarak, zarfını oy sandığına atıp, 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu.

Sandık başında görevli anneye kızından Anneler Günü sürprizi

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#Bartın#Anneler Günü#Seçim

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