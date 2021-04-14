‘Sandığı getir kardeşim’

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hükümete koronavirüsle ilgili “Vaka sıralamasında neredeyse Avrupa’nın birincisiyiz, dünyanın da üçüncüsü olduk galiba. Sorumlu kim? Kongreleri yapanlar. Yani Erdoğan. Yoğun bakım hekimleriyle görüştüm. Bir hekim şunu söylüyor: ‘Birkaç ay önce her 10 hastadan 2-3’ünü kaybederdik. Şimdi her 10 hastadan 5-6’sını kaybediyoruz’. Torpille yer buldun buldun, bulmadıysan ölüme terk ediliyorsun” eleştirilerini yöneltti. Kılıçdaroğlu, dün partisinin haftalık TBMM grup toplantısında özetle şunları söyledi:

BİLDİRİDE BENİ SUÇLADIN

“Emekli amiraller bir açıklama yaptılar. Saray buradan darbe iması çıkarmak istedi. Sonra da ‘Arkasında CHP var’ dedi. Ne oldu? CHP ile ilgili tek kelime bile yok. Devlet senin elinde, istihbarat, polis, jandarma senin elinde ve kalktın utanmadan beni suçladın. Devlet yalan söyler mi? O nedenle her türlü iftiraya hepimizin hazırlıklı olmamız lazım.

YAN GELİP YATMIYORUZ

CHP’nin çalıştığı kadar kimse çalışmıyor. Olayları yakından izliyoruz, yan gelip yatmıyoruz, saraydan medet ummuyoruz. Çünkü biz CHP’yiz. Türkiye coğrafyası bir alev topu gibi. Son bir yılda işsiz kalan 1 milyon 254 bin kişi var. 19 yılın sonucunda geldiğimiz nokta 10 milyon 210 bin kişi işsiz. 10 milyonun üzerinde işsiz olursa orada huzur, bereket olmaz, intihar vakaları çıkar, yasadışı geçimimi nasıl sağlarım diye çalışmalar ortaya çıkar. Ülkeyi yönetenler bunun farkında mı?

BAL GİBİ SORU SORARIM

Bu kürsüden defalarca 128 milyar dolar ne oldu diye sorduk. O 128 milyar doları kimlere, hangi kurdan sattınız diye sordum. Dedik ki, ‘Cevap vermiyor, billboardları kiralayalım oraya asalım, millet görsün’ diye. Vay efendim neymiş, ‘Cumhurbaşkanına hakaretmiş.’ Soru sormak ne zamandan beri hakaret oldu? Ne demek bana soru soramazsın? Bal gibi soracağım ve sen de bal gibi cevap vereceksin.

SAVCI HEMEN HAREKETE GEÇMİŞ

Yoksa sandıkta soracağız bunu. Savcı hemen harekete geçmiş, kararlar da geldi. Neymiş, ‘Gecikmesinde sakınca bulunduğu için mahkeme kararına bile gerek yok, derhal indirin.’ Devletin nasıl hızlı çalıştığına bak.

NİYE SANA HAKARET OLSUN

Bunu soruyorum. Afişleri indiriyor soru soramazsınız diye. ‘Bana hakarettir’ diyor. Niye sana hakaret olsun kardeşim. Hesabını vermiyorsan ayrılacaksın. Devleti yöneten insanlar, aynı zamanda milletine hesap verirler. Nerede 128 milyar dolar? Biz bunu öğrenmek zorundayız.128 milyar doları 83 milyona bölersek, yani yeni doğandan en yaşlımıza kadar bölersek 1542 dolar düşüyor adam başına. Beş kişilik bir aile düşünün. Aile başına 7 bin 710 dolar düşüyor. Eğer hesabını veremiyorsan sandığı getir kardeşim. Korkma. Sandığı getir.

NORVEÇ ÖRNEĞİ VERDİ: DEVLET DEDİĞİNİZ BUDUR

COVID-19 sürecini yaşıyoruz. Norveç Başbakanı 10 kişiden fazla insanın bir araya gelmesini yasaklamış. Ama bu Başbakan doğum günü nedeniyle aile bireylerini çağırıyor ve kutlama yapıyorlar. Sayı 10 değil 13. Emniyet müdürü talimat veriyor ve gidip Norveç Başbakanı’na ceza kesiliyor. Devlet dediğiniz budur. Eğer kibir, devleti yönetenleri teslim almışsa o ülke kolay kolay iflah olmaz.”

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