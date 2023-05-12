Her türlü küskünlüğü bir tarafa bırakın sandığa sıkı sıkı sarılın

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Ankara’da Pursaklar, Mamak ve Sincan ilçelerinde düzenlenen mitinglerde konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“Siyasi tarihimizde eşi benzeri görülmemiş kalabalıkların verdiği mesaj şuydu: Milletimiz, kazanımlarına el uzatanları, geleceğine göz dikenleri, kendisiyle değil terör örgütleriyle yol yürüyeni affetmez. Bay bay Kemal şunu bilesin ki bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz. Yanına kimi alırsan al, kimlerle yol yürürsen yürü bu milletle yol yürümeyenleri 14 Mayıs’ta göreceğiz. Eser ve hizmet değil, ayrımcılık peşinde koşanları benim milletim affetmez. Milletimiz meydanlarda verdiği bu mesajı inşallah pazar günü sandığa da yansıtacaktır. Tek parti faşizminin alışkanlığıyla iktidarı milli irade de değil, kaosta, darbede vesayette arayanları yine sandık korkusu sarmışa benziyor. Kayıplarına bahaneler uydurmak için şimdiden çalışmaya başladılar. Kendileri dahil tüm partilerin temsilcilerinin olduğu sandık kurullarına bile güvenmiyorlar.

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SIKINTILARI GÖRÜYORUZ

Elbette insanımızın günlük hayatında karşısına çıkan sıkıntıları görmezden gelmiyor değiliz. Ülkemizin başına gelenleri yaşayıp da ekonomik olarak hâlâ ayaklarının üzerinde durabilecek başka yer var mıdır, bilmiyorum. Yıkılmadan atlattığımız her badire önümüze yeni fırsatlar çıkarıyor. Enerjide, sanayide, ihracatta, istihdamda sağladığımız başarıların gerisinde dünyadaki gelişmeleri bu şekilde kendi lehimize çevirebildik. Biz bu mücadeleyi verirken muhalefet ne yaptı? Büyükşehirlerde aklınıza gelen her şeyi ücretsiz yapma vaadinde bulunmuşlardı. Yaptılar mı? Hayır.

KENDİMİZLE YARIŞIYORUZ

Bunun için 21 yıldır muhalefetle değil, kendimizle yarışıyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz kendi kurduğumuz altyapının üzerinde yükselttiğimiz bir büyük hedefin adıdır. Karşımızda bizim 21 yılda yaptıklarımızı 21 haftada yıkacak bir zihniyet var. Kendinizin ve evlatlarınızın geleceği için her türlü kırgınlığı ve küskünlüğü bir tarafa bırakın, sandığa sıkı sıkıya sarılın. Kumar masasında oturmaya alışkın olanlar, yine kumar masasında oturmaya devam ediyorlar. Meral Hanım, kumar masasından ayrılamadı.

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GERİ ÇEKİLMEYE MECBUR BIRAKTILAR

Bunlar bize öyle bir hırsla saldırıyorlar ki hadi bize saldırılarını anladık, düne kadar kendileriyle birlikte olanlara da acımıyorlar. Tehditler, şantajlar, bakanlık pazarlıkları gırla gidiyor. Bay bay Kemal ne ile geldi, kasetle. Şimdi cumhurbaşkanı adaylarından birini saf dışı bıraktı. Nasıl bıraktı, herhalde o da şöyle; yarın (bugün) bilemediniz cumartesi ortaya çıkar. Artık ne yaptılarsa bir adayı geri çekilmeye mecbur bıraktılar. Anlaşılan FETÖ yöntemleri yine işbaşında. Bay bay Kemal sen kasetle geldin bunu biliyoruz.

KİRA ARTIRANLARA UYARI

Asıl sorunumuz enflasyon; gıda ve konut fiyatlarındaki dengeli olmayan yükseliş bizi de rahatsız ediyor ama seçim sonrası kiraları artıranların üzerine çok farklı gideceğiz. Bunların önüne yasaklamayla falan geçilemez, çözüm yolu her konuda olduğu gibi üretimdir. Daha çok konut yapacağız ki ev ve kira fiyatları düşsün, daha çok üretim yapacak, daha iyi depolama ve lojistik mekanizmaları kuracağız ki gıda fiyatlarında sert iniş-çıkışlar olmasın. Vatandaşlarım müsterih olsun, 21 yıldır nasıl çözdüysek yine biz çözeriz.”

KALP YAPTILAR

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mitinglerine katılım yoğun olurken birçok vatandaş kalp işareti yaptı.

MEYDANLARIN DİLİNE İNANIRIM

Beştepe Millet Kütüphanesi’nde gençlerle bir araya gelip, sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan özetle şu cevapları verdi:

SELO’NUN YAPTIĞINI YAPMADIM

“İyi gidiyor, iyiyiz. Meydanlar zaten konuşuyor. Ben siyasette meydanların diline inanırım, anketlerin diline pek inanmam.

Selo, Diyarbakır’da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan bir teröristtir. Bu ölüme neden olan kişi şu anda terör odaklı bir fiili işlediğinden dolayı cezaevinde. Yoksa fikir suçu değil. Cezaevlerinde şu anda iddia edildiği gibi bol miktarda gazeteci, basın mensubu yok, bunlar yalan. Bunların birçoğu af edersiniz hırsızlık, silah kaçakçılığı ve bunlara benzer suçlardan dolayı içeridedir. Bu iddia edilen kişilerden iki tanesi de HDP’den bu seçimlerde vekil adayı oldu. Bunlar bu işin fikir babası olarak ortada dolaşanlardır. Fikir suçundan içeri girmiş bir başkanım. Selo’nun yaptığını yapmadım ben. Ziya Gökalp’e ait bir şiir okudum.

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PARA KAYNAĞI TEFECİLER

Millet İttifakı’nın ekonomi takımı ismi cismi çok belli olan tipler değil. CHP, kapalı kapılar ardında IMF’nin temsilcileriyle görüşüyor. İYİ Parti’den bir zamanlar Merkez Bankası’nın sözde başkanı olan zat da onlarla beraber. Ya biz IMF’den neden borç alalım, ben Kılıçdaroğlu muyum? Londra’nın tefecilerinden 300 milyar dolar borç taahhüdü almış. Tefeciden borç alınır mı? Para kaynağı tefeciler olursa, adamı gömerler.

Kendini bilmez bazı kişilerin fiyatlar üzerindeki dalgalanmalara neden olduğu ortada. Bir ara nerelere kadar tırmandırdılar fiyatları, şimdi buyurun patates, soğan 10-15 liraya düştü. Seçimden sonra bunları yargıda terleteceğiz.

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Seçim sonrası şu andaki TCG Anadolu’nun bir büyüğünü yapmak suretiyle mavi denizlerde inşallah Barbaros Hayrettin’leri çok daha güçlü hale getireceğiz.

LGBT’YE OLUMLU BAKAMAYIZ

Bu millet aile kurumunu kutsallaştıran bir millettir. LGBT denilen olay bir defa aile kurumuna sokulmuş bir zehirdir. Bu zehri halkının yüzde 99’u Müslüman olan bir ülke olarak kabullenmemiz mümkün değil. LGBT’ye AK Parti olarak asla olumlu bakamayız.

YURT SAYILARIMIZ ARTACAK

(Ev kiralarındaki artış) Yargı yoluyla analarından doğduğuna pişman edeceğiz.

850 bin öğrenciyi iskan edebileceğimiz yurtlarımız var, bu sayı daha da artacak. Sizlere tavsiyem oku, düşün, eyleme geçir ve takip ederek neticelendir.

(Seçim dönemi sert ifadeler) Bir ifadeyi sert kullanıyorsak bunu Kandil için kullanırız, benim vatandaşıma, milletime saygısı olana karşı kullanmayız.”

KIZILAY ÇADIR SATMA FİİLİNE GİREMEZ

- “Bu durum beni de ciddi manada üzdü. Kızılay çadır satma fiiline giremez. Süratle de bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Çünkü biz Kızılay’ı, özellikle çadır üretiminde çok daha aktif hale gelmesi için teşvik ettik. Kızılay’ın çadır dendiği zaman en ufak bir sıkıntısının olmaması gerekir. 6 Şubat Türkiye’de olmayıp da başka ülkede olsaydı kim bilir neler başlarına gelecekti. Bütün bunlara rağmen enkaz kaldırma çalışmalarına varıncaya kadar büyük oranda bu işi bitirdik. Köy konutlarını teslim etmeye başladık. Bir taraftan da kalıcı konutları hızla yapıyoruz. Kalıcı konutların vatandaşlarımıza teslim töreni başladığı zaman onları daha da rahatlatacağız.”

HÜDA PAR’IN TERÖR ÖRGÜTLERİYLE ALAKASI YOK

- “HÜDA PAR’ın geçmişte bu terör örgütüyle anılması olayı HDP’nin kendisine bir çıkış yolu aramasından kaynaklanıyor. Geçmişteki terör örgütüyle ilgisi, alakası yok. Böyle bir durum söz konusu olsa bizim de beraber yürümemiz söz konusu olmazdı. Onların hem yerli hem milli bunun yanında da bir vatanseverlik noktasında HDP ile mukayese edilmeyecek bir konumu var. Onlar bunu reddediyorlar, alakamız yok diyorlar. Bu söylemleri onlara yapılan yakıştırmaları bizim kabul etmemiz mümkün değil.”

SURİYELİ SIĞINMACILARIN GERİ DÖNÜŞÜ

- “Bu işin süresi söz konusu değil. 100 binin üzerinde konut inşa ettik.Peyderpey bu konutlara göç etmeye başladılar. Ama ‘ben ülkelerine gönderirim, bunları Türkiye’de yaşatmam’; şahsen böyle bir anlayışa taraftar değilim. Bu bir defa zulüm olur. Ama şimdi de oralara yapılan konutlara kendilerinin gönüllü olarak dönme süreci başladı. Bu konuda da elimizden gelen desteği, yardımı veriyoruz. Ama böyle CHP’lilerin ifade ettiği gibi yok okullarda farklı müsamahalar, şunlar, bunlar yok öyle bir şey. ”