Sandığa büyük akın

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81 ilde, 191 bin 910 sandıkta, 60 milyon 697 bin 845 seçmen oy kullandı. 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy verdi. Sabah 08.00’de başlayan oy verme işlemine ilk saatlerden itibaren vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Oy verme sandıklarının kurulduğu merkezlerde uzun kuyruklar oluştu. Uzayan sıralar seçmenin dakikalarca beklemesine neden oldu. Sandıklardaki yoğunluğun sebebi ise seçmenlerin 1 metre uzunluğundaki milletvekili pusulalarını katlaması için gereken süre oldu.

Pek çok kişinin oy vermeye çocuklarını da getirdiği görüldü.Pek çok seçmen, oy verme işleminin ardından fotoğraf çekerek seçim gününü ölümsüzleştirdi. Oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erdi. Sandık başında bekleyen seçmenler başkan tarafından sayıldıktan sonra oylarını kullandı.

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YURTDIŞINDA REKOR

27 Nisan’da başlayan yurtdışı temsilciliklerde oy verme işlemi kapsamında, 73 ülkedeki 151 temsilcilikte ve 16 merkezde oy kullanıldı. 1 milyon 691 bin 531 seçmen oy kullandı. Yurtdışında oy kullanma oranı yüzde 53 oldu. Bu sayı ile 2023 seçimleri, daha önce yurtdışı temsilciliklerde oy kullanılan 5 seçimi geride bıraktı.

9 BİN 670 HASTA TAŞINDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde 9 bin 670 hastaya oy kullanmaları için ulaşım hizmeti sağlandığını duyurdu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçimi’nde ülke genelinde 2 bin 264 hastamıza 112 ambulanslarıyla, 3 bin 171 hastamıza hasta nakil ambulanslarıyla, 3 bin 110 hastamıza hasta hizmet araçlarıyla, 1125 hastamıza diğer araçlarla olmak üzere, toplam 9 bin 670 hastaya ulaşım hizmeti sağlanmıştır. Milli iradenin bir parçası olarak oylarını kullanan tüm hastalarımıza, ulaşım hizmeti organizasyonunda görevli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.