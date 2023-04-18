YSK Başkanı seçmen sayısını açıkladı: Sandığa 64.113.941 kişi gidecek

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Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs seçimleri öncesi önemli açıklamalarda bulundu. İşte Yener’in verdiği bilgilere göre 14 Mayıs seçimlerinin profili:



YURTİÇİ SEÇMEN SAYISI 60.6 MİLYON: Yurtiçi seçmen sayısı 60 milyon 697 bin 843. Bunun 30 milyon 710 bin 790’ını yani yüzde 50.6’sını kadın seçmenler, 29 milyon 987 bin 53’ünü (yüzde 49.4) erkek seçmenler oluşturuyor.



ENGELLİ SEÇMEN SAYISI 989 BİN 543: Yurtiçinde ortopedik ve görme engelli seçmen sayısı 989 bin 543, 75 yaş ve üzeri seçmen sayısı ise 3 milyon 180 bin 802.



191 BİN 884 SANDIK KURULU: 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda toplam 191 bin 884 sandık kurulu kurulacak.



524 SEYYAR SANDIK: Ayrıca 421 ilçede 524 seyyar sandık kurulacak, seyyar sandıklarda toplam 6 bin 215 kişi oy kullanacak.

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Cezaevi sandık kurulu sayısı 337, tutuklu ve hükümlü seçmen sayı ise 53 bin 172.Gümrüklerde 4 bin 671 gümrük sandık kurulu kuruldu. Oy verilecek gümrük kapısı sayısı 46, gümrük sandık sayısı ise 103.Yurtdışından oy kullanacak seçmen sayısı 3 milyon 416 bin 98. Bu seçmenlerden 1 milyon 595 bin 158’i kadın (yüzde 46.7), 1 milyon 820 bin 940’ı (yüzde 53.3) ise erkek. Yurtdışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı 272. 646. Yurtdışında toplam 5 bin 40 sandık kurulacak. Yurtiçi ve yurtdışı toplam seçmen sayısı 64 milyon 113 bin 941 olacak.

5.182.318 KİŞİ İLK KEZ OY KULLANACAK

YSK Başkanı Yener’in verdiği bilgiye göre yurtiçinde 14 Mayıs’taki ilk tur cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde 4 milyon 904 bin 672 yeni seçmen ilk kez oy kullanacak. Yurtdışında ise ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı 277 bin 646 olacak. Yani 14 Mayıs’ta toplam 5 milyon 182 bin 318 kişi ilk kez sandığa gidecek.



İKİNCİ TURA GİDERSE 49.9 BİN YENİ SEÇMEN



Cumhurbaşkanının ilk turda seçilememesi halinde 28 Mayıs Pazar günü 2. tur Seçim yapılacak. İkinci tura güncellenmiş kütüklerle gidileceği için yurtiçinde 18 yaşını dolduran ve seçmen olmaya hak kazanan 47 bin 523 seçmen daha ilk kez oy verecek. Yurtdışında ise ikinci turdaki yeni seçmen sayısı 2 bin 435 olacak. Böylece seçimin ikinci tura kalması halinde toplam 49 bin 958 seçmen daha ilk kez sandığa gidecek.

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OY PUSULALARI FAZLA BASILMADI

YSK Başkanı Yener, ‘çok fazla oy pusulası basıldığı’ iddialarına şöyle yanıt verdi: “Seçimlerin ikinci tura kalması halinde tekrar oy pusulasının basımı söz konusu olması nedeniyle DMO ile yapılan oy pusulası basımının ihalesinin rakamların abartılı olmadığı, yasal çerçeve içerisinde kanunun öngördüğü koşullar içinde olduğu görülecektir.”

İKİ ÜYEMİZ DEPREM BÖLGESİNDE

Deprem bölgesindeki faaliyetlerin hangi aşamada olduğunu takip için dönem dönem kurul üyelerimiz veya kurumdan görevlendirilen personelimiz bölgeyi ziyaret ediyor. Bu çerçevede bu hafta sonunda 22, 23 ve 24 Nisan tarihlerinde kurul üyelerimiz Sayın Orhan Usta ve Battal Öğüt’ün katılımlarıyla Malatya ve Elazığ bölgesinde deprem sonrası yapılan çalışmaların hangi aşamaya geldiği, SANDIK kurulacak alanlarda problem bulunup bulunmadığı ve varsa bu problemlerin çözümü noktasında çalışma yapılıp kurulumuza bilgi verilecek.

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YÜZDE 50.6 KADIN YÜZDE 49.4 ERKEK

Yurtiçindeki 60 milyon 697 bin 843 seçmenin 30 milyon 710 bin 790’ını, yani yüzde 50.6’sını kadın seçmenler oluşturuyor. Erkek seçmen sayısı ise 29 milyon 987 bin 53 (yüzde 49.4).

DEPREM BÖLGESİNDEN 133 BİN SEÇMEN NAKLİ

YSK Başkanı Yener, “Askı süresi içerisinde yaklaşık 133 bin kişi deprem bölgesinden diğer illerimize SEÇMEN kayıtlarını aldırdı. Toplam yurtiçinde de 600 bine yakın seçmen, askı süresi içerisinde kayıtlarını daha önce oy kullandıkları yerden yeni bulundukları yerlere naklettirdi” bilgisini verdi.