Sandal’ın eşi ve babasından ‘fahiş’ kazancı iade başvurusu

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Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen fon soruşturmasında Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarılmış malvarlıklarına el koyulmasına karar verilmişti. Baba kızın yurtdışında olduğu öğrenilmişti.

KÂR SIRALAMASINDA 1’İNCİ

Soruşturma dosyasına giren hesap tablosunda Melis Sütşurup Sandal’ın 2026 yılında Tera’nın TLY fonuna 13 milyar 673 milyon TL yatırdığı, aynı yıl hesaplarından gerçekleşen toplam fon çıkışının 15 milyar 793 milyon TL olduğu belirlenmişti. Sandal, sadece Tera TLY fonundan elde ettiği 2 milyar 355 milyon 287 bin TL kâr ile 2026 yılı gerçek kişiler kâr sıralamasında 1’inci sırada yer aldı. Melis Sütşurup Sandal’ın 16 Eylül 2026 tarihi itibarıyla fon bünyesinde 249 milyon 992 bin TL bakiyesinin kaldığı belgelendi.

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BABA 6’NCI SIRADA

Tabloda baba Cihan Sütşurup’un ise 2026 yılı boyunca fona 3 milyar 707 milyon TL yatırdığı, elde ettiği 639 milyon 402 bin 912 TL kâr ile gerçek kişiler kâr sıralamasında 6’ncı sırada yer aldığı belirlendi. Resmi rakamlara göre; Cihan Sütşurup’un 16 Eylül 2026 itibarıyla hesabında 72 milyon 757 bin TL kalan bakiyesi bulunuyor. Resmi verilere göre baba ve kızın Tera fondan kazandığı kâr, 2 milyar 994 milyon lira.

AVUKATLARI BAŞVURDU

Haklarındaki yakalama kararının ardından Sütşurup Ailesi’nin avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak müvekkilleri adına fondan kazanılan kârı iade etme taleplerini iletti. Başsavcılık, ailenin avukatlarını idari ve finansal süreçler için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) yönlendirdi. Baba ve kızının iade edeceği tutarın önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

SORUŞTURMADA YENİ GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından önceki gün İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

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Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından sulh ceza hâkimliğine sevk edilen şüphelilerden Altınbaş Holding yetkilisi İnan Altınbaş, Taha Çakmak, Rüstem Karakaya, Burak Poyraz, Ömer Eryılmaz, Osman Saraç, Neda Soydan, Mustafa Zeki Kayahan, Anıl Tokat, Ali Cesur, Furkan Açar, Mehmet Ali Gedik, Fatih Uğur, Ömer Ejder ve Hakan Eryılmaz tutuklandı. Şüpheliler Selay Turhan İnce, Ebru Avcı, Canan Özdemir, Abdullah Dal, Seda Tarım Kocabalkan, Feyza Gözde Özdemir ve Erhan Tunç hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Gözaltındaki şüpheli Ertan Aydın’ın dün adliyeye sevk edildiği, soruşturma kapsamında aranan Altınbaş Holding’in sahibi Nusret Altınbaş’ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

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KARDEŞLER PARAYI YATIRDI

İADE HESABINA 5 MİLYAR LİRA

FON soruşturmaları kapsamında yapılan incelemeler doğrultusunda Astor Enerji AŞ’nin ortaklarından Enver Geçgel ve Feridun Geçgel kardeşlerin malvarlıkları üzerindeki tedbir kararının kaldırılmasına karar verildi. Feridun ve Enver Geçgel’in önceki gün TMSF’nin gönüllü iade hesabına 5 milyar lira ödemede bulunduğu öğrenildi.