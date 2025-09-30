×
Sanchez'le görüştü: Gazze için çabamız sürecek

Güncelleme Tarihi:

#Erdoğan#Sanchez#Gazze
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2025 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile  telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile İspanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısında Filistin’de iki devletli çözümün sağlanması için anlamlı adımlar atıldığını belirtti. İsrail Hükûmetinin her eylemiyle barışa niyetli olmadığını ortaya koyduğunu, Netanyahu’nun artık barışı sabote etmekten alıkonulması gerektiğini ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin Gazze’deki İsrail saldırılarının durdurulması ve Gazze’ye insani yardımların kesintisiz girişi için gayret göstermeyi sürdüreceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Sanchez’in Sumud yardım filosu hakkında gösterdiği hassasiyeti memnuniyetle karşıladığını ve Türkiye olarak durumu çok yakından takip ettiklerini de söyledi.      

