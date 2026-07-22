Sanchez’e dünya kupası tebriki

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Milli Takımı’nın Dünya Kupası’ndaki zaferinden dolayı Sanchez’i tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya’nın Filistin konusunda izlediği vicdani ve ahlaki tutumun dünya çapında futbol taraftarlarının gönüllerinde de karşılık bulduğunu belirtti. Erdoğan, NATO Zirvesi’nde Türkiye’ye gelen Sanchez’i, Türkiye-İspanya Hükümetlerarası Zirvesi dolayısıyla 2027 yılı başında yeniden ağırlamaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.

RINKEVICS İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Türkiye’nin NATO bünyesinde Baltık bölgesinin güvenliğine de büyük önem verdiğini ve bu kapsamda katkılarını yoğunlaştırdığını belirtti. Görüşmede, Türkiye ve Letonya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.