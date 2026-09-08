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Sanchez’den Kayseri’ye teşekkür mektubu

Güncelleme Tarihi:

#Pedro Sanchez#Mustafa Özkan Anadolu Lisesi#Teşekkür
Sanchez’den Kayseri’ye teşekkür mektubu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2026 07:00

​Kayseri’nin İncesu ilçesindeki Mustafa Özkan Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı ‘Kıvılcım Dergisi’, okul yönetimi tarafından posta yoluyla İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’e gönderildi. Dergiyi büyük bir ilgiyle incelediğini belirten Sanchez, okula kendi ıslak imzasını taşıyan bir teşekkür mektubu gönderdi.

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​Yoğun programı nedeniyle okulu ziyaret edemeyeceğini belirten Sanchez mektubunda, dergiyi ilgiyle takip ettiğini ifade etti. Okul Müdürü Fatih Şahin, Sanchez’in özellikle insani konulara ve Filistin meselesine verdiği hassasiyetten ötürü kendisini çok takdir ettiklerini belirterek, okulda Başbakan için özel bir onur köşesi oluşturduklarını kaydetti.

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#Pedro Sanchez#Mustafa Özkan Anadolu Lisesi#Teşekkür

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