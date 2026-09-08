Sanchez’den Kayseri’ye teşekkür mektubu

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​Yoğun programı nedeniyle okulu ziyaret edemeyeceğini belirten Sanchez mektubunda, dergiyi ilgiyle takip ettiğini ifade etti. Okul Müdürü Fatih Şahin, Sanchez’in özellikle insani konulara ve Filistin meselesine verdiği hassasiyetten ötürü kendisini çok takdir ettiklerini belirterek, okulda Başbakan için özel bir onur köşesi oluşturduklarını kaydetti.