SANCAR SİDA İnsansız Deniz Aracı, hizmete alındı

HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde düzenlenen törene; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar katıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler burada yaptığı konuşmada, SANCAR SİDA'nın ve tesislerin Türkiye'ye ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hayırlı olmasını temenni ederek, "Hava araçlarıyla başlayan insansız sistemlerdeki başarılarımızı denizlerde de görmekten gurur duyduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Yerli ve milli savunma sanayii hamlesi sayesinde Türkiye kısa sürede tarihi bir dönüşüm gerçekleştirmiştir. Bu stratejik atılım savunma ve güvenlik kabiliyetlerimizi büyük ölçüde artırırken milli egemenliğimizin ve caydırıcılığımızın da en önemli teminatlarından biri olmuştur. Bugün savunma sanayimiz kara, hava ve deniz platformlarında eş zamanlı yürütülen başarılı projelerle küresel ölçekte dikkat çeken bir seviyeye ulaşmış, ülkemizi savunma teknolojilerinde söz sahibi bir konuma taşımıştır. Savunma sanayimizdeki bu gelişim güvenlik mimarimizi de daha sağlam ve sürdürülebilir bir zemine oturtmuş kriz dönemlerinde dışa bağımlılığın oluşturabileceği riskleri de en aza indirmiştir. Bu büyük ilerlemenin en somut ve en önemli göstergelerinden biri de şüphesiz ki deniz sistemleri alanındaki üretimlerimizdir. MİLGEM’le başlayan projelerimiz amfibi hücum gemilerimizden hava savunma muhriplerine milli denizaltılarımızdan insansız deniz araçlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede kararlılıkla sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

'DAHA İLERİ TEKNOLOJİLER GELİŞTİRMEYE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Güler, Deniz Kuvvetleri’nin bünyesindeki Araştırma Merkez Komutanlığı ile HAVELSAN'ın birlikte geliştirdiği Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi'nin milli deniz platformlarına entegre edilerek donanmanın harekat kabiliyetini ve caydırıcı gücünü daha da artıracağını vurgulayarak, "Türk Deniz Kuvvetlerimiz sahip olduğu yerli ve milli platformlar sayesinde hem Mavi Vatan’daki hak ve menfaatlerimizin korunmasında hem de uluslararası görevlerde barış ve istikrara sunduğu katkılarda etkinliğini ve gücünü her geçen gün daha da pekiştirmektedir. Bu başarı nitelikli ve disiplinli personelimizin emsalsiz gayretleri ve yüksek teknik donanımın birleşimiyle mümkün olmaktadır. Bu vesileyle Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda daha büyük ve daha güçlü ülke için atılan adımların hayata geçirilmesindeki kararlı tutum ve direktifleriniz nedeniyle zatı devletlerine şükranlarımı sunuyorum. Başarının durağan bir hedef değil sürekli gelişim gerektiren bir yolculuk olduğu bilinciyle daha ileri teknolojiler geliştirmeye, daha güçlü platformlar üretmeye ve denizlerdeki etkinliğimizi artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

GÖRGÜN: SANCAR SİDA MAVİ VATANDAKİ CAYDIRICILIĞIMIZI GÜÇLENDİRECEK

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise savunma sanayisinin denizden havaya ve kritik komuta-kontrol altyapılarına uzanan bütüncül dönüşümünün somut adımlarına hep birlikte tanıklık edileceğini belirterek, "Mavi Vatan’daki caydırıcılığımızı güçlendirecek SANCAR SİDA’mızın hizmete alınması, havacılık ve uzay ekosistemimizin üretim kabiliyetini derinleştirecek Simülatör Entegrasyon ve Üretim Tesisi altyapısının temellendirilmesi ve KAAN Teknoloji Tesisi ile Deniz Savaş Yönetim Sistemi Merkezi’nin açılışı, yerli-milli mühendisliğimizin geldiği seviyeyi ve önümüzdeki döneme dair iddiamızı aynı çizgide buluşturan önemli kilometre taşlarıdır. Bugün açılışını yapacağımız tesisler, HAVELSAN’ın yürüttüğü mühendislik faaliyetlerini daha güçlü bir üretim ve geliştirme kapasitesine taşıyacaktır. KAAN Teknoloji Tesisi, TUSAŞ Yerleşkesi içinde, KAAN projesi kapsamında HAVELSAN’ın yürüttüğü mühendislik çalışmaları için inşa edilmiştir. Bu merkezde, KAAN’ın dijital yeteneklerini büyütecek, mühendislik hızını yükseltecek, doğrulama ve test disiplinini daha da güçlendirecek faaliyetler icra edilecektir. Deniz Savaş Yönetim Sistemi Merkezi ise İstanbul Pendik Tersane Komutanlığımız arazisinde bulunan mevcut tesisin artan ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde inşa edilmiştir. Bu merkezde; yapay zeka, ağ destekli yetenek, komuta kontrol ve karar destek sistemleri gibi alanlarda Ar-Ge ve ürün projeleri yürütülecektir. Temelini atacağımız Simülatör Entegrasyon ve Üretim Hangarı ise her türlü simülatör ve bileşenin geliştirilebileceği, eğitimlerin icra edilebileceği, fiziki koşul testlerinin yapılacağı kapsamlı bir üretim tesisi ve önemli bir yatırımdır. Bu yatırımlar, altyapımızı güçlendirirken insan kaynağımızın niteliğini de büyüten; ekosistemimizin öz güvenini ve üretim hızını artıran mühim adımlardır" dedi.

NACAR: ADVENT DENİZLERDEKİ MİLLİ AKLIMIZIN DİJİTAL TEZAHÜRÜDÜR

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ise, Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi ADVENT'i donanmanın hizmetine sunduklarını belirterek, "ADVENT'i gemilerimize entegre ettik ve 4 kıtaya ihracatını gerçekleştiriyoruz. ADVENT yalnızca bir yazılım değil, denizlerdeki milli aklımızın dijital tezahürüdür. TCG Anadolu'nun SİHA gemisi konseptine dönüşmesinde ADVENT'in sağladığı kabiliyetler belirleyici olmuştur. Bayraktar TB3'ün ADVENT'e entegre şekilde sergilediği üstün performans son NATO tatbikatında tüm dünyaya gösterilmiştir. MİLGEM platformlarından milli hücumbotlara, açık deniz karakol gemilerinden mayın avlama gemilerine, TF-2000 hava savunma muhribinden TCG Anadolu'ya birçok milli platformumuz ADVENT'in operasyonel zekasıyla donatılmaktadır. Milli Savunma Bakanlığımızın ihtiyaçları ve Savunma Sanayii Başkanlığımızın koordinasyonunda gemilerimizde ve denizaltılarımızda komuta kontrol ve veri dağıtım sistemlerinde elde ettiğimiz başarıyı milli denizaltı ve milli uçak gemisi projelerinde de yeni ve yerli alt sistemlerle sürdürme azmiyle çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde bulunan Simülatör Entegrasyon Hangarı'nı yerinde inceledi. GÖKBEY, HÜRJET, ALTAY gibi milli platformların simülatörleri ile sivil tam uçuş simülatörleri hakkında HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verildi.

SANCAR SİDA ADVENT SYS İLE GELİŞTİRİLDİ

Hizmete alınan SANCAR SİDA, ADVENT Savaş Yönetim Sistemi mimarisi ile geliştirildi. Üstün otonomi yetenekleriyle donatılan SANCAR, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı hizmetine sunuldu. HAVELSAN ve YONCA TEKNİK tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen SANCAR Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA), ADVENT SYS mimarisi ile geliştirilmiş görev otonomisi, platform kontrol ve izleme sistemi, mobil yer istasyonu gibi asli fonksiyonlarının yanı sıra yapay zeka tabanlı görüntü işleme yazılımları, haberleşme çözümleri gibi alanlarda da katma değerli milli bir ürün olarak Türk donanmasına hizmet edecek.

Otonom kabiliyetleri, uzaktan komuta kontrol altyapısı ve yüksek görev etkinliği ile Mavi Vatan'daki caydırıcılığımıza önemli katkılar sunacak SANCAR SİDA; sahip olduğu gelişmiş sensör sistemleri, entegre silah sistemleri ve modüler mimarisi sayesinde keşif, gözetleme, istihbarat, su üstü harbi ve kritik tesislerin korunması gibi çok yönlü görevleri etkin biçimde icra edebilecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın operasyonel ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen SANCAR; insansız sistem teknolojilerinde HAVELSAN'ın ulaştığı seviyeyi ortaya koyarken, aynı zamanda ağ destekli harp konseptine tam uyum sağlayan yapısıyla kuvvet çarpanı etkisi oluşturacak.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK SİMÜLATÖR ÜRETİM VE ENTEGRASYON TESİSİ İNŞA EDİLİYOR

Ankara Kahramankazan'da bulunan HAB Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan HAVELSAN Simülatör Üretim ve Entegrasyon Tesisi tamamlandığında, simülasyon teknolojilerinde Avrupa’nın en büyük üretim ve entegrasyon üssü olacak. Yılda 30'dan fazla simülatör aynı anda üretime ve entegrasyona tabi tutulacak. HAVELSAN Simülatör Üretim ve Entegrasyon Tesisi, tamamlandığında simülasyon teknolojileri alanında Avrupa'nın en büyük üretim ve entegrasyon tesisi olacaktır. 60 bin metrekare üzerinde kurulu olacak tesiste, yaklaşık 600 personel görev yapacak. HAVELSAN Simülatör Üretim ve Entegrasyon Tesisi’nde, aynı anda 16 adet Tam Uçuş Simülatörünün üretim ve entegrasyonunun gerçekleştirilebilecek ve tesis, yıllık 30’dan fazla simülatörün üretim ve entegrasyon kapasitesine sahip olacak. Hava, kara ve deniz robotik ve otonom sistemleri için seri üretim faaliyetlerinin yürütüleceği tesis, çok amaçlı ve yüksek kapasiteli bir teknoloji merkezi olarak tasarlandı.

HAVELSAN KAAN TEKNOLOJİ MERKEZİ HİZMETE AÇILDI

TUSAŞ Yerleşkesi’nde açılışı gerçekleştirilen KAAN Teknoloji Merkezi'nde; sistem mühendisliği, yazılım geliştirme, test ve doğrulama, platform siber güvenliği ile simülasyon ve eğitim çözümleri alanlarında çalışmalar yürütülecek. İleri yazılım, yapay zeka ve entegre savunma çözümlerine yönelik Ar-Ge faaliyetleri için stratejik altyapı sunacak merkez; milli savaş yönetim sistemleri, platform entegrasyonu ve ağ destekli harekat kabiliyetlerinin geliştirilmesinde önemli rol üstlenecek.

DENİZ SAVAŞ YÖNETİM SİSTEMLERİNDE ÜRETİM KAPASİTESİ BÜYÜYOR

İstanbul'da ek binasının açılışı yapılan Deniz Savaş Yönetim Sistemleri Teknoloji Merkezi'nde ise büyük veri analitiği, görüntü ve video işleme, veri füzyonu ve ağ modelleme gibi ileri teknoloji alanlarında Ar-Ge ve ürün geliştirme faaliyetleri yürütülecek. Merkez, başta Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi ADVENT olmak üzere, su üstü ve su altı platformlarına yönelik savaş yönetim sistemlerinin tasarım, entegrasyon ve doğrulama süreçlerine bütüncül altyapı sağlayarak yerli ve milli çözümlerin operasyonel etkinliğini artırılarak faaliyetlere ivme kazandırılacak.