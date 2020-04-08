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Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Can EROK - İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 08.04.2020 - 10:35,Son Güncelleme:/

Sancaktepe'deki salgın hastanesi çalışmalarında ikinci gün

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Sancaktepe'deki salgın hastanesi çalışmalarında ikinci gün
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'a iki salgın hastanesi yapılacağını açıklaması sonrası salgın hastanelerinin yapımı için başlayan çalışmalar devam ediyor.

Sancaktepe'de yapılacak bin yataklı salgın hastanesi için ekiplerin çalışması ikinci gününde sürüyor. Alanda iş makinelerinin çalıştığı görülürken, sabah saatlerinde hastanenin yapılacağı şantiye alanına yeni iş makineleri de getirildi.

Çalışmaların 45 gün içinde bitirilmesi hedeflenirken, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki salgın hastanelerinin salgından sonra da kullanılacağı öğrenildi.

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