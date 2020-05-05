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Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 05.05.2020 - 14:52,Son Güncelleme:

Sancaktepe'deki hastanenin son durumu havadan fotoğraflandı

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Sancaktepe'deki hastanenin son durumu havadan fotoğraflandı
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KORONAVİRÜSLE mücadelede kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurusuyla yapımına başlanan Sancaktepe’deki 8 bloktan oluşacak 1008 yataklı hastanenin son durumu havadan fotoğraflandı.

Hastane inşaatı çalışmaları hızla sürüyor. Yüzde 80'i tamamlanan inşaatta 4 bin işçi 3 vardiya şeklinde çalışıyor. İçinde buzdolabı ve televizyon da bulunacak olan ve hepsi yoğun bakıma çevrilebilecek kapasitedeki odalara yatakları yerleştirilmiş, banyoları da tamamlanmıştı. Odalara daha sonra solunum cihazı gibi sistemler de yerleştirilecek. Bazı binaların duvarları ve çatısının yerleştirme çalışmaları da hızla devam ediyor.

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