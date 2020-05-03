Sancaktepe'deki hastanenin odaları görüntülendi

İnşaat alanında çok sayıda iş makinesi ve 4 bin işçi aralıksız bir şekilde çalışırken, bazı binaların duvarları ve çatısının yerleştirme çalışmaları da devam ediyor. Hastane inşaatının yüzde 80’i tamamlandı Hastane odalarının da yatakları yerleştirildi, banyoları tamamlandı.

Her odada buzdolabı ve televizyon bulunurken, odaların hepsi yoğun bakıma çevrilebilecek kapasitede. 8 bloktan oluşacak olan hastanenin, 1008 yatak kapasitesi olacak. İnşaatı tamamlanan bloklarda yangın, havalandırma, acil anons sistemleri de kuruldu. Hastane inşaatının tamamlanmasının ardından solunum cihazı gibi sistemlerin de yerleştirilmesine geçilecek