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Gülseli KENARLI – Harun UYANIK / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 03.05.2020 - 16:14,Son Güncelleme:

Sancaktepe'deki hastanenin odaları görüntülendi

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Sancaktepe'deki hastanenin odaları görüntülendi
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Koronavirüsle mücadelede kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurusuyla yapımına başlanan Sancaktepe’deki 1008 yataklı hastanenin inşaat çalışmaları sürüyor.

İnşaat alanında çok sayıda iş makinesi ve 4 bin işçi aralıksız bir şekilde çalışırken, bazı binaların duvarları ve çatısının yerleştirme çalışmaları da devam ediyor. Hastane inşaatının yüzde 80’i tamamlandı Hastane odalarının da yatakları yerleştirildi, banyoları tamamlandı.

Sancaktepedeki hastanenin odaları görüntülendi

Her odada buzdolabı ve televizyon bulunurken, odaların hepsi yoğun bakıma çevrilebilecek kapasitede. 8 bloktan oluşacak olan hastanenin, 1008 yatak kapasitesi olacak. İnşaatı tamamlanan bloklarda yangın, havalandırma, acil anons sistemleri de kuruldu. Hastane inşaatının tamamlanmasının ardından solunum cihazı gibi sistemlerin de yerleştirilmesine geçilecek

Sancaktepedeki hastanenin odaları görüntülendi

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