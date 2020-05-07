Gamze ŞİMŞEK- Murat KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA)
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Sancaktepe'deki hastane inşaatında son durum havadan fotoğraflandı
KORONAVİRÜSLE mücadelede kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurusuyla yapımına başlanan Sancaktepe’deki 8 bloktan oluşacak 1008 yataklı hastanenin son durumu havadan fotoğraflandı.
Bazı bölümlerin çatıları ve duvarları tamamlanırken diğer alanlardaki yapım çalışmaları da hızla devam ediyor. Şantiye alanında yüzlerce işçi çok sayıda iş makinesi çalışıyor.
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