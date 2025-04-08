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Sancaktepe’de yol verme nedeniyle tartıştığı sürücüye ateş açıp kaçtı

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#Sancaktepe#Silahlı Saldırı#Trafik Kavgası
Sancaktepe’de yol verme nedeniyle tartıştığı sürücüye ateş açıp kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2025 15:12

İstanbul Sancaktepe'de trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı Bekir E.'yi silahla yaralayan iş insanı Hüseyin A. olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olay anı çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 6 Nisan saat 17.00 sıralarında Sancaktepe'de meydana geldi. İddiaya göre; ailesiyle birlikte kardeşinin düğününden dönen Bekir E., Samandıra Kavşağı'na geldiği sırada iş insanı Hüseyin A. ile yol verme nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen Hüseyin A., belindeki silahı çıkararak Bekir E.'ye ateş açtı. Sürücüsünün yaralandığını görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken Bekir E.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, kazanın ardından olay yerinden kaçan Hüseyin A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Olay anı ise çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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#Sancaktepe#Silahlı Saldırı#Trafik Kavgası

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