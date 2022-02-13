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Sancaktepe'de yengesine evinin önünde kurşun yağdırdı

#İstanbul#Sancaktepe#Cinayet
Sancaktepede yengesine evinin önünde kurşun yağdırdı

İstanbul Sancaktepe'de bir kişi alışverişten dönen amcasının eşine kurşun yağdırdı. Kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli polis ekipleri tarafından bir gün sonra Ümraniye'de kovalamaca sonucu yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre olay Sancaktepe'de evvelsi gün akşam saatlerinde meydana geldi. Amcası ve eşi Arife Arda (53) ile aynı apartmanda oturan Cihan Arda (28), apartmanın önünde beklemeye başladı. İki çocuk annesi yengesi Arife Arda alışverişten geldiği sırada evlerinin önünde Cihan Arda ile karşılaştı. Cihan Arda amcasının gözleri önünde yengesine silahla 7-8 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Arife Arda hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, şüpheli Cihan Arda kayıplara karıştı.

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şüpheli Ümraniye'de kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet zanlısı Cihan Arda'nın, polisteki sorgusunun devam ettiği, ilk ifadesinde yengesini kendisine büyü yaptığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Hayatını kaybeden Arife Arda ise dün kılınan cenaze namazının ardından Çekmeköy Mezarlığı'na defnedildi.;

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#İstanbul#Sancaktepe#Cinayet

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