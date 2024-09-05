Sancaktepe'de yangın paniği: Binanın teras katı alev alev yandı

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Yangın saat 15.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Uysal Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın teras katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangın kısa sürede teras katını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere teslim olan teras katındaki yangını kısa sürede kontrol altına alırken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Teras katında maddi hasar meydana gelirken, ekipler korku ve paniğe neden olan yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemelerini sürdürüyor.