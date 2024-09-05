×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sancaktepe'de yangın paniği: Binanın teras katı alev alev yandı

Güncelleme Tarihi:

#Sancaktepe#İstanbul#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 17:04

Sancaktepe'de 4 katlı binanın teras katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın çıkan binada maddi hasar meydana geldi.

Haberin Devamı

Yangın saat 15.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Uysal Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın teras katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangın kısa sürede teras katını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sancaktepede yangın paniği: Binanın teras katı alev alev yandı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere teslim olan teras katındaki yangını kısa sürede kontrol altına alırken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Teras katında maddi hasar meydana gelirken, ekipler korku ve paniğe neden olan yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Sancaktepede yangın paniği: Binanın teras katı alev alev yandı

Sancaktepede yangın paniği: Binanın teras katı alev alev yandı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sancaktepe#İstanbul#Yangın

BAKMADAN GEÇME!