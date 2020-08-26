Sancaktepe'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Sancaktepe'de uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen Oğuzhan K'nın (20) Osmangazi Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramalarda; 1 adet kurusıkı tabanca, 8 adet fişek, 46 gram toz kubar ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 170 TL para ele geçirildi.

Çalışmaların devamında aynı ilçede uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen Serdar İ'nin (29) Osmangazi Mahallesi Dündarlı Caddesi'nde görülmesi üzerine şüpheli takibe alındı. Araçla kaçmaya çalışan şüpheli, kısa süreli kovalamacanın ardından Feridun Y. (20) ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslardan elde edilen bilgiler doğrultusunda Sancaktepe Akpınar Mahallesi'ndeki bir adreste yapılan aramalarda 1 adet hassas terazi, 230 gram toz kubar, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 340 TL para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.