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Gündem
Ali Çağlar TINBEK / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 14.04.2021 - 10:18 | Son Güncelleme:

Sancaktepe'de uyuşturucu operasyonu

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Sancaktepe'de uyuşturucu operasyonu

SANCAKTEPE'de yapılan baskında uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 762 gram uyuşturucu madde, 2 kurusıkı tabanca ve 55 mermisi, pompalı tüfek ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan E.D., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Sancaktepe, Safa Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine bir adrese baskın düzenledi. Polis ekipleri evde yaptıkları aramada, 728.2 gram bonzai, 6.30 gram skunk, 28 gram kubar, 2 adet kurusıkı tabanca ve 55 adet mermisi, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin lira ele geçirildi. Adreste bulunan E.D., isimli şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu madde ve silahlar polis merkezinde sergilenirken, gözaltına alına E.D., isimli kişi emniyetteki işlemlerinin ardında çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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