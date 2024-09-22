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Sancaktepe'de üç katlı binadan yangın! 2 itfaiye eri yaralandı

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#İSTANBUL#Sancaktepe#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 17:00

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde üç katlı binanın çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden iki itfaiye eri yaralandı.

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Yangın, saat 13.00 sıralarında Meclis Mahallesi, Taner Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; sokaktaki 3 katlı binanın çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatı katını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarında 2 itfaiye eri yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerindeki ambulansta yapılan yaralılar hastaneye kaldırılırken ellerinden ve başından yaralanan itfaiye erlerinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yangın nedeniyle mahalle sakinleri sokağa dökülürken polis ekipleri sokağı trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

ALEVLERE ALDIRIŞ ETMEDEN YANGINA HORTUMLA MÜDAHALE ETTİLER

Çatı katının alev alev yandığı anlar yan binada oturanların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çatı katının bitişiğindeki binada bulunan 2 kişinin, alevlere aldırış etmeden hortumla yangını söndürmek istediği görüldü. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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Sancaktepede üç katlı binadan yangın 2 itfaiye eri yaralandı

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#İSTANBUL#Sancaktepe#Yangın

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