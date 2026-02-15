Sancaktepe’de üç katlı binada yangın

×
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2026 08:44

İstanbul Sancaktepe’de 3 katlı binanın 2’nci katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yabanc uyruklu 1 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

Yangın Atatürk Mahallesi Demokrasi Caddesi Filiz Sokak’taki 3 katlı binanın 2’nci katındaki dairede saat 03.45 sıralarında çıktı. Binanın giriş katı ve 2'nci katını yoğun duman sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Duman nedeniyle binada mahsur kalan yabancı uyruklu 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Durumu ağır olduğu öğrenilen sağlık kişi ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

