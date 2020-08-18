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Ali Kerem BENGİ / İstanbul - DHA
Haber Giriş: 18.08.2020 - 16:34,Son Güncelleme:

Sancaktepe'de temizlediği evlerden 100 bin liralık ziynet eşyası çalan kadın yakalandı

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Sancaktepe'de temizlediği evlerden 100 bin liralık ziynet eşyası çalan kadın yakalandı
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Sancaktepe'de temizlik için gittiği 3 farklı evden yaklaşık 100 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalan kadın yakalandı.

Sancaktepe'de geçtiğimiz günlerle 3 farklı evden yapılan hırsızlık yapıldı. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler şüphelinin üç adreste temizlik yapan Günnur S.'den şüphelenerek, evinde arama yaptı. Şüphelinin evindeki aramalarda 20 adet küpe, 5 adet kolye,4 adet kolye ucu, 2 adet bileklik, 2 adet bileklik ucu, 4 adet altın zincir ele geçirildi. Emniyete getirilen Günnur S. suçunu itiraf etti. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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