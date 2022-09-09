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Sancaktepe’de taciz iddiası: Araçla ezip, sopalarla dövdüler

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#Taciz#Sancaktepe#Tutuklama
Sancaktepe’de taciz iddiası: Araçla ezip, sopalarla dövdüler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2022 09:08

Sancaktepe’de bir şahıs, eşini taciz eden kişiyi araçla ezerek metrelerce sürükledi. Yaşanan olay sonrası adrese gelen genç kadının akrabaları ise yaralı şahsı sopalarla darp etti. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansırken taciz şüphelisi şahıs ağır yaralandı. Öfkeli koca ise tutuklandı.

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Olay, geçtiğimiz Salı Günü Sancaktepe’de meydana geldi. İddiaya göre, Funda Yıldız isimli genç kadın bir süredir kendisini taciz eden şahıs ile sokakta karşılaştı. O esnada durumu kocasına bildiren genç kadın, bulunduğu noktayı canlı konum atarak eşine bildirdi. Duruma sinirlenerek adrese gelen eş, sürücüsü olduğu araçla taciz şüphelisi şahsa çarparak metrelerce sürükledi. Yaşanan olay sonrası adrese gelen genç kadının akrabaları yaralı şahsı sopalarla darp etti.

Taciz şüphelisi ağır yaralandı. Öfkeli koca ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan korku dolu dakikalar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, sürücünün taciz şüphelisini araçla ezdiği ardından genç kadının akrabalarının yaralı şahsı sopalarla darp ettiği görülüyor.

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#Taciz#Sancaktepe#Tutuklama

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