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Sancaktepe'de silahlı kavga: 2 arkadaşını vurdu

#Kavga#Silah#İstanbul
Sancaktepede silahlı kavga: 2 arkadaşını vurdu

Sancaktepe’de 3 arkadaş arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan 3 kişiden bir yanında bulunan silahla diğer 2 kişiye ateş açtı. Olayda 2 kişi yaralanırken kavga anları kameralara yansıdı.

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Olay geçen pazartesi günü saat 22.30 sıralarında Fatih Mahallesi Baharlı Sokak’ta meydana geldi. 3 arkadaş arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, D.A., silahla sokakta koşmaya başlayan diğer 2 arkadaşı M.S. ve F.T.’ye ateş açtı. F.T. bacağından, M.S. ise göğsünden vuruldu. D.A. olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 2 yaralıyı ambulansa koyarak hastaneye kaldırdı. M.S.’nin durumunun ağır olduğu, bacağından yaralanan F.T.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

D.A.’yı yakalamak için çalışma başlatıldı. Sokaktaki silahlı kavga bir işyerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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Sancaktepede silahlı kavga: 2 arkadaşını vurdu

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#Kavga#Silah#İstanbul

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