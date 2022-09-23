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Sancaktepe’de servis minibüsleri çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Sancaktepe#Servis#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2022 09:10

Sancaktepe'de işçileri taşıyan iki servis minibüsünün çarpıştığı kazada biri ağır 4 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 07.15 sıralarında Osmangazi Mahallesi Atayolu Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Şemsettin Hatipoğlu (38) yönetimdeki servis minibüsü caddeden dönüş yaptığı sırada karşı şeritten gelen Kemal Dağ (31) yönetimdeki plakalı servis minibüsüyle çarptı. Çarpmanın etkisiyle Hatipoğlu’nun kullandığı servis minibüsü ağaca vurarak durabildi.

Sancaktepe’de servis minibüsleri çarpıştı: 1i ağır 4 yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri iki servis minibüsünde bulunan Canan Kaya, Onur Öztürk, Gökhan Ekinci ve ağır yaralanan Saliha Ünver’i olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Sancaktepe’de servis minibüsleri çarpıştı: 1i ağır 4 yaralı

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Trafik polisi ve itfaiye ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ilgili soruşturma başlattı.

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#Sancaktepe#Servis#Trafik Kazası

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