Sancaktepe’de seri cinayet: 3 ölü

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2025 07:00

Akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında ‘kız kaçırma’ meselesi yüzünden oluşan husumet kanlı bitti. Mahir Güçin kızını kaçırdığını öne sürdüğü akrabaları Adıgüzel Kılıçkan, Edip Güçin ve Taner Güçin’i tabancayla kurşun yağdırarak öldürdü.

 İSTANBUL’da yaşayan Edip Güçin (25), bir süre önce akrabası da olan Mahir Güçin‘in (45) kızıyla evlendi. Mahir Güçin, kızının kaçırılarak evlendirildiğini öne sürdü. İki aile arasında oluşan husumet nedeniyle Esenyurt’ta yaşayan Edip Güçin, dün 00.15 sıralarında yakınları Taner Güçin (16), Adıgüzel Kılıçkan (29) ve Adem Kaya’yla birlikte bir araçla Mahir Güçin’in Sancaktepe’deki evine gitti ve konuşmak istediğini söyledi. O sırada evinin önünde bekleyen Mahir Güçin, araçtakilere ateş etti. Araçtakiler kaçmaya çalıştı. Vurulan sürücü bir süre gittikten sonra Zencefil Sokak’ta duvara çarptı.

ARKALARINDAN KOŞTU

Aracın ardından koşan Mahir Güçin, araçtakilere tekrar art arda ateş açtı. Saldırıda Edip Güçin, Taner Güçin, Adıgüzel Kılıçkan isabet eden kurşunlarla kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Edip Güçin, Taner Güçin ve Adıgüzel Kılıçkan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Adem Kaya ise olaydan yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri sokağı trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Mahir Güçin, M.G. ve Y.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahir Güçin ve M.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Y.G ise delil durumu nedeniyle serbest bırakıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından Edip Güçin, Taner Güçin ve Adıgüzel Kılıçkan’ın cansız bedenleri otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çevik kuvvet ekipleri Mahir Güçin’in evinin bulunduğu sokağı trafiğe kapatarak önlem aldı.     

Kurşun yağdırdıktan sonra kaçan Mahir Güçin, polis trarafından yakalandı.

 

 

 

#Sancaktepe Cinayetleri#Kız Kaçırma#Aile Husumeti

