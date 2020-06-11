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Ali ABLAY / İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 11.06.2020 - 17:04,Son Güncelleme:

Sancaktepe'de sanal kumar operasyonu: 22 bin 755 TL para cezası kesildi

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Sancaktepe'de sanal kumar operasyonu: 22 bin 755 TL para cezası kesildi
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SANCAKTEPE'DE bir iş yerinde sanal kumar oynatıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Operasyonda 5 kişiye toplam 22 bin 755 TL para cezası keserken, iş yeri de mühürlendi.

Polis ekipleri, Sancaktepe Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde sanal kumar oynatıldığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, dün saat 01.00 sıralarında iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda Aydın E., Ramazan Ç., Tacettin B., Erdal A. ve Tekin B. sanal tombala oynarken yakalandı. Ekipler, iş yerindeki 5 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için 19 bin 80 TL, ayrıca kumar oynadıkları tespit edilen 3 kişiye 3 bin 3 bin 675 TL olmak üzere toplam 22 bin 755 TL para cezası kesti. İş yerinde bulunan 6 dizüstü bilgisayara ve kumar oynayarak elde edildiği düşünülen 590 TL'ye de el koyuldu. İş yeri zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken, iş yeri sahibi Rıfat Ç. hakkında ise 'Kumar Oynatmaya Yer ve İmkan Sağlama' suçundan adli işlem yapıldı.

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