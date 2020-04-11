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İlkay DİKİCİ- Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 11.04.2020 - 15:19,Son Güncelleme:

Sancaktepe'de salgın hastanesindeki çalışmalar havadan görüntülendi

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Sancaktepe'de salgın hastanesindeki çalışmalar havadan görüntülendi
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KORONAVİRÜS nedeniyle Sancaktepe'de yapımına başlanan bir yataklı salgın hastanesinde çalışmalar devam ediyor. Hastane inşaatındaki çalışmalar havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu, İstanbul Sancaktepe'de bulunan havalimanı bölgesinde yapımı devam eden salgın hastanesinde çalışmalar devam ediyor. Şantiyeden çıkarılan hafriyat kamyonlara yüklenerek başka bir noktaya taşınıyor. Hastane alanındaki çalışmalar havadan da görüntülendi

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