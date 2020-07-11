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Ali ABLAY / İSTANBUL ,(DHA)
Haber Giriş: 11.07.2020 - 15:46,Son Güncelleme:

Sancaktepe'de sahte parfüm operasyonu

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Sancaktepe'de sahte parfüm operasyonu
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SANCAKTEPE’de sahte parfüm satışı yapıldığı belirlenen bir işyerine düzenlenen operasyonda bine yakın şişe parfüm ve parfüm yapımında kullanılan ürünler ele geçirildi.

Sancaktepe Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir iş yerinde sahte parfüm satışı yapıldığı bilgisine ulaşan emniyet ekipleri harekete geçti. İş yerini teknik ve fiziki takibe alan polis ekipleri çarşamba günü saat 15.00 sıralarında operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramalarda 966 parfüm, bin 900 parfüm şişesi, 6 bin 680 karton parfüm kutusu, 23 bin parfüm etiketi ve 500 parfüm kâğıdı ele geçirildi. Adnan Ö. (68) isimli bir şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli makamlarca serbest bırakıldı.

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