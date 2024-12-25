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Sancaktepe'de polise saldırmıştı! 52 kez trafik cezası kesilmiş

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#İSTANBUL#Polis#Trafik
Sancaktepede polise saldırmıştı 52 kez trafik cezası kesilmiş
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2024 16:21

İstanbul Sancaktepe’de kasksız motosiklet kullandığı için uygulamadan kaçan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Ceza yazılacağı sırada sürücü, ailesiyle polise sözlü ve fiziki müdahalede bulundu. Sürücüye daha önce 52 kez trafik cezası kesildiği öğrenilirken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

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Olay, 24 Aralık Salı günü saat 12.30 sıralarında Meclis Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri caddede uygulama yaptığı sırada 34 KAJ 475 plakalı motosikletle kasksız seyreden Eren G.’ye 'Dur' ihtarında bulundu. Uyarıları dikkate almayan sürücü kaçmaya başladı. Polis ekipleriyle motosiklet sürücüsü arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonucunda sürücü Eren G., bir sitenin girişinde motosikletten inerek yaya olarak kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri sürücününü evraklarını istediği sırada sürücü Eren G.’nin babası Etem G., kardeşi Yunus Emre G. ve annesi Gülhan G. polise fiziki ve sözlü müdahalede bulundu. Olay yerine takviye polis ekibi sevk edildi. Etkisiz hale getirilen sürücüyle birlikte 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete götürülürken, sürücü Eren G.’nin kullandığı ve annesinin üzerine kayıtlı olan 4 motosikletin plaka sorgulamasında, motosikletlere 2024'te Sancaktepe ve Çekmeköy'de 52 kez idari para cezası uygulandığı ortaya çıktı.Emniyette ifadeleri alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.(DHA)

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#İSTANBUL#Polis#Trafik

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