Sancaktepe'de pazar yerindeki bıçaklı kavgada yaralanan esnaf hayatını kaybetti: 2 şüpheli adliyede

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Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Yenidoğan Mahallesi Akın Caddesi'ndeki halk pazarında çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin çalışma yürüttü.
İncelemelerde, kiralanan tezgah yerinin büyüklüğü nedeniyle esnaf arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü belirlendi.
Kavgada ağır yaralanan Ferhat Ö'nün (31), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen H.H. (38) ile olay sırasında yanında bulunan N.Ü. (43) ve olayla bağlantılı olduğu tespit edilen M.H. (47) yakalandı.
Şüphelilerden M.H. dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.H. ve N.Ü. adliyeye sevk edildi.
Dün yaşanan bıçaklı kavgada, Ferhat Ö. (31), Gökmen Ö. (36), Yener Ö. (47), Bekir G. (41), Burak Ö. (19) ve B.Ö. (15) yaralanmıştı.