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Sancaktepe'de pazar yerindeki bıçaklı kavgada yaralanan esnaf hayatını kaybetti: 2 şüpheli adliyede

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#Sancaktepe#Pazar Yeri Kavgası#Esnaf Cinayeti
Sancaktepede pazar yerindeki bıçaklı kavgada yaralanan esnaf hayatını kaybetti: 2 şüpheli adliyede
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2026 14:17

Yenidoğan Mahallesi Akın Caddesi'ndeki halk pazarında tezgah yeri büyüklüğü nedeniyle esnaf arasında çıkan kavgada ağır yaralanan 31 yaşındaki Ferhat Ö., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheliden bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren H.H. ile N.Ü. adliyeye sevk edildi.

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Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Yenidoğan Mahallesi Akın Caddesi'ndeki halk pazarında çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin çalışma yürüttü.

Sancaktepede pazar yerindeki bıçaklı kavgada yaralanan esnaf hayatını kaybetti: 2 şüpheli adliyede

İncelemelerde, kiralanan tezgah yerinin büyüklüğü nedeniyle esnaf arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü belirlendi.

Kavgada ağır yaralanan Ferhat Ö'nün (31), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sancaktepede pazar yerindeki bıçaklı kavgada yaralanan esnaf hayatını kaybetti: 2 şüpheli adliyede

Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen H.H. (38) ile olay sırasında yanında bulunan N.Ü. (43) ve olayla bağlantılı olduğu tespit edilen M.H. (47) yakalandı.

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Şüphelilerden M.H. dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı.

Sancaktepede pazar yerindeki bıçaklı kavgada yaralanan esnaf hayatını kaybetti: 2 şüpheli adliyede

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.H. ve N.Ü. adliyeye sevk edildi.

Dün yaşanan bıçaklı kavgada, Ferhat Ö. (31), Gökmen Ö. (36), Yener Ö. (47), Bekir G. (41), Burak Ö. (19) ve B.Ö. (15) yaralanmıştı.

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#Sancaktepe#Pazar Yeri Kavgası#Esnaf Cinayeti

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