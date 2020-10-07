Sancaktepe’de otomobiline bindiği kadının parasını gasp eden engelli yakalandı

Olay, 29 Eylül Salı günü Sarıgazi Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Elif Ç., saat 03.00 sıralarında 34 JT 2573 plakalı otomobille evinden çıkıp hastanede yatan annesine ziyaret etmeye gitti. Küçüksu Mahallesi Hekimbaşı Çiftlik Caddesi'ne geldiği sırada engelli olduğu öğrenilen E. T. ve kimliği belirsiz üç kişi Elif Ç.’nin otomobilini durdurdu. Sancaktepe’ye gitmek istediğini belirten E. T., Elif Ç.’nin aracına bindi. Bir süre gittikten sonra E. T., Elif Ç.’ye iddaiya göre ’Sen bu yolları bilmezsin’ diyerek direksiyona geçmek istedi. Otomobili kullanan E. T., aracın yakıtının azaldığını fark edince benzin istasyonuna giderek yakıt aldı. Ödemeyi Elif Ç.’ye araç içerisinde yaptıran E. T., Elif Ç.’den para istedi. En yakın ATM’ye gittiklerinde Elif Ç. E.T.’ye , bin lira çekip verdi ancak E. T. parayı az buldu. Elif Ç. tekrar bin lira çekerek E. T.’ye verdi. 2 bin lira parayı alan E. T. Elif Ç’yi ormanlık alana götürerek taciz etmeye kalktı. Elif Ç. çığlık atarak tepki gösterince E. T. kadını Atatürk Mahallesi’nde bulunan benzin istasyonu yakınında indirdi. Şüpheli kaçtı. Elif Ç. durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler çalışma başlatarak yaklaşık 50 kamera üzerinde inceleme yaptı. E. T.’nin kimliğini tespit eden ekipler şüpheliyi gözaltına aldı. E. T.’nin Elif Ç.’nin arabasına bindiği anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. O görüntülerde engelli E. T.’nin bir otomobili durdurduğu ve otomobile bindiği görülüyor. E.T. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.