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Sancaktepe'de otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

#Sancaktepe#İstanbul#Trafik Kazası
Sancaktepede otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Sancaktepe'de cadde üzerinde seyir halinde bulunan otomobilin yolda yürüyen yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ölürken, 1 kişi ağır yaralandı.

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Kaza, saat 21.15 sıralarında İnönü Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde bulunan 34 EVU 513 plakalı henüz sürücüsü belirlenemeyen otomobil, kaldırımda yürüyen Mehmet A. ile isminin Murat olduğu öğrenilen yayaya çarptı.

Kaza sonrası yaralıların yardımına çevredekiler koştu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşanan kaza sonrası ağır yaralanan Murat isimli yaralının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza sonrası otomobilini olay yerinde bırakıp kaçan sürücü çok geçmeden polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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#Sancaktepe#İstanbul#Trafik Kazası

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