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Sancaktepe'de oto galericiler sitesinde yangın

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#Sancaktepe#Otomer Galericiler Sitesi#Yangın
Sancaktepede oto galericiler sitesinde yangın
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2025 03:54

Sancaktepe'de bulunan Otomer Galericiler Sitesi’nde yangın çıktı. Bir iş yerinde başladığı belirlenen yangın, park halindeki araçlara sıçradı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

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Yangın, saat 00.30 sıralarında Eyüp Sultan Mahallesi Yadigar Sokak’ta bulunan Otomer Galericiler Sitesi’nde çıktı. Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İş yerinde başlayan yangın kısa sürede park halindeki bazı araçlara da sıçradı. Yangın sırasında zaman zaman patlamaların yaşandığı öğrenildi.

Sancaktepede oto galericiler sitesinde yangın

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangını haber alan bazı galerici esnafı da olay yerine gelerek araçlarının durumunu öğrenmeye çalıştı. Yangında bazı araçlar hasar görürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Sancaktepede oto galericiler sitesinde yangın

Sancaktepede oto galericiler sitesinde yangın

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#Sancaktepe#Otomer Galericiler Sitesi#Yangın

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