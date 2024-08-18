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Sancaktepe'de motosiklet kazası kamerada

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#Sancaktepe#İstanbul#Trafik
Sancaktepede motosiklet kazası kamerada
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2024 10:45

İstanbul Sancaktepe'de seyir halindeki bir motosikletli, yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye çarptı. Kazada sürücü ve karşıya geçmek isteyen şahıs yaralandı.

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Olay, İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesi, Ebubekir Caddesi üzerinde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halindeki bir motosikletli, yolun karşısına geçmek isteyen bir şahsa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü ve karşıya geçmek isteyen kişi yola savrularak yaralandı. Motosiklet ise yaklaşık 30 metre sürüklendi.

Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 yaralıyı da hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Sancaktepe#İstanbul#Trafik

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