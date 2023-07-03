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Sancaktepe’de korkutan yangın! Yeşillik alanda başlayan yangın binalara sıçradı

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#Sancaktepe#Yangın#İstanbul Yangın
Sancaktepe’de korkutan yangın Yeşillik alanda başlayan yangın binalara sıçradı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2023 00:19

Sancaktepe’de yeşillik alanda çıkan yangın, 4 binanın çatısına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarının ardından söndürülen yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

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Kemal Türkler Mahallesi Ziverbey Sokakta bulunan bir sitenin bahçesinde saat 20.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek sitenin yanında bulunan 4 evin çatısına  sıçradı. 4 binanın çatısı alev alev yandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi ambulans ile en yakın hastaneye sevk edildi.  

yangın SİTE SAKİNLERİNİ VE MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ  

Yangının çıktığı alana yakın bir sitede oturanlar ve yangının sıçradığı bina sakinleri panikle kendilerini dışarı attı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın siteye sıçramadan söndürüldü. Mahalle Sakini Eyüp Geçici, "Yangın, arkada bulunan sitede çıkmış. Herhangi bir can kaybı yok. İtfaiyeler geldi yangına müdahale ettiler. Toplamda 4 tane binanın çatısı yandı. 2 kişi dumandan etkilendi" dedi.  

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#Sancaktepe#Yangın#İstanbul Yangın

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