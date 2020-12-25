Sancaktepe'de korkutan yangın

Yenidoğan Mahallesi Cemal Sokak'ta "polisaj" olarak bilinen yöntemle yüzey parlatma işlemi yapan bir atölyede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü. İş yerinde maddi hasar oluştu.