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Sancaktepe'de korkunç olay! 4. kattan düşen işçi hayatını kaybetti

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#Sancaktepe#Çatı#İşçi Ölümü
Sancaktepede korkunç olay 4. kattan düşen işçi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2023 09:58

İstanbul Sancaktepe'de 4 katlı binanın izolasyon ve tamir işlerinin yapımı sırasında çatıdan düşen Ayhan Gürbüz, hayatını kaybetti.

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Olay, 12 Ağustos Cumartesi günü Sarıgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Ayhan Gürbüz ve beraberindeki işçiler 4 katlı binanın izolasyon ve tamir işlerini yapmak için binaya geldi.

İddiaya göre öğle saatlerinde belindeki emniyet kemerini çıkaran Ayhan Gürbüz dengesini kaybederek çatı katından düştü. Gürbüz'ün elindeki pürmüz ise çatı katında yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatıda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gürbüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

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#Sancaktepe#Çatı#İşçi Ölümü

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