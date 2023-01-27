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Sancaktepe'de korkunç olay! 3 çocuk ile babaları ölü bulundu

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#Sancaktepe#İstanbul#Polis
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2023 12:53

İstanbul Sancaktepe’de site içerisinde bulunan bir dairede iki erkek çocuğu, bir kız çocuğu ile, çocukların babası Mehmet A.'nın cansız bedenleri bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken incelemeler devam ediyor.

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Olay, Sancaktepe'de Fatih Mahallesi Selahaddin Eyyubi Caddesi'nde sitede bulunan dairede yaşandı. Sitenin teknikçisi Mahir A.'dan haber alınamaması üzerine polise haber verildi. Çilingir yardımıyla daireye giren polis, Mahir A. ile çocukları Berat A. (11), Büşra A. (10) ve Yusuf Efe A. (4) asılı halde cesedi ile karşılaştı. Mahir A.'nın eşiyle bir süredir problem yaşadığı, eşinin evi terk etmesi üzerine çocuklarını asarak intihar ettiği öne sürüldü.

EŞİNE DE ŞİDDET UYGULAMIŞ

Polisin yaptığı incelemede, Mahir A.'nın eşi Hülya A.'yı Sultanbeyli'de darbettiğini belirlendi. Bunun üzerine Hülya A.'nın eşinden şikayetçi olduğu kaydedildi. Polisin olay yerinde incelemeleri devam ediyor.

 

Sancaktepede korkunç olay 3 çocuk ile babaları ölü bulundu


Sancaktepede korkunç olay 3 çocuk ile babaları ölü bulundu

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Mehmet A.'nın eşinin evi terk etmesi üzerine 3 çocuğu ile hayatına son verdiği iddia ediliyor. Olay yerinde ekiplerin incelemeleri devam ediyor.

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#Sancaktepe#İstanbul#Polis

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