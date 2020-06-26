MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSancaktepe'de kaza; otomobil hurdaya döndü sürücü yaralı kurtuldu
GeriGündem Sancaktepe'de kaza; otomobil hurdaya döndü sürücü yaralı kurtuldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Ali Kerem BENGİ -İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 26.06.2020 - 09:59,Son Güncelleme:

Sancaktepe'de kaza; otomobil hurdaya döndü sürücü yaralı kurtuldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sancaktepe'de kaza; otomobil hurdaya döndü sürücü yaralı kurtuldu
Abone Olgoogle-news

Sancaktepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğini devirdikten sonra İBB Sancaktepe Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın girişine çarptı. Otomobil hurdaya dönerken, sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Abdurrahmangazi Mahallesi Santral Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tolga K. yönetimindeki 34 UB 7857 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kaldırımdaki aydınlatma direğini yıkan otomobil İBB Sancaktepe Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın girişine çarptı.

SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

Kazada hurdaya dönen otomobilde yaralı sürücü araç içinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen otomobil çekici tarafından kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle