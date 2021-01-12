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Yılmaz OKUR - Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 12.01.2021 - 09:39 | Son Güncelleme:

Sancaktepe'de kasise hızlı giren motosikletli kurye kaza yaptı

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Sancaktepe'de kasise hızlı giren motosikletli kurye kaza yaptı
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SANCAKTEPE'de iddiaya göre motosikletli kurye yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda ilerlerken süratli girdiği kasiste motosikletin kayması ile düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan kurye hastaneye kaldırıldı.

Kaza, önceki gün saat 20.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Sırrı Çelik Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre motosikletli kurye olarak çalışan Mehmet Kaan S., 34 BTT 647 plakalı motosikleti ile aldığı siparişi yetiştirmek için süratle ilerlerken, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda hızla girdiği kasiste dengesini kaybederek devrildi. Devrilen motosikletin üzerinden asfalt zemine düşen kuryenin yardımına az ileride sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polisler yetişti. Yardıma koşan polisler sağlık ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan kuryeye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından kurye Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Kazada hasar gören motosiklet ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

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